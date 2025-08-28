закрыть
28 августа 2025
Росстат зафиксировал сильнейший с начала войны обвал производства на металлургических заводах РФ

1
  • 28.08.2025, 20:33
  • 1,844
Росстат зафиксировал сильнейший с начала войны обвал производства на металлургических заводах РФ

Санкции сработали.

Санкции, потеря внешних рынков и повышение ключевой ставки ЦБ уронили производство на металлургических заводах по всей России.

В июле объемы выпуска металлургической продукции в стране обвалились на 10,2% год к году, следует из данных Росстата (их публикует Минэкономразвития). Спад производства стал сильнейшим как минимум с начала войны и побил антирекорды первых месяцев вторжения в Украину (-6% в июне 2022 года).

В минусе металлургическое производство находится с конца прошлого года: по его итогам оно снизилось на 1,5%. А к лету это спад ускорился почти втрое, передает The Moscow Times.

Обвальное падение выпуска зафиксировали ключевые предприятия отрасли. Магнитогорский комбинат, один из крупнейших в Европе и второй по объемам в России, отчитался о падении производства стали на 18%, а чугуна — на 9% по итогам второго квартала.

«Мечел» сообщил о сокращении продаж стальной продукции на 11% за полугодие. Трубная металлургическая компания (ТМК), крупнейший в стране производитель стальных труб, потерял 18% продаж по стальным трубам и почти 22% — по бесшовным.

За январь-июнь ТМК получила 3,2 млрд рублей чистого убытка, «Мечел» — более 40 млрд, а ММК и «Северсталь» зафиксировали отрицательный денежный поток на 4,8 млрд рублей и 29,1 млрд рублей соответственно.

«Металлургия очень плохо себя чувствует», — описывает ситуацию экономист Николай Кульбака: санкции ударили по сырьевому экспорту России, и это отразилось на сталеварах. В прошлом году металлурги смогли продать за рубеж 20 млн тонн стальной продукции — на треть меньше, чем до войны.

А потребление металлов в России падает двузначными темпами на фоне охлаждения экономики, прежде всего в строительстве и машиностроении, указывает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Завершение войны также может стать риском для металлургов, поскольку «в этом случае начнет снижаться потребление металлов в оборонно-промышленном комплексе», отмечает Чернов.

Из-за падения спроса и дорогих кредитов в стране существует риск полной остановки металлургических заводов, говорил на ПМЭФ-2025 гендиректор «Северстали» Александр Шевелев. По его оценкам, в этом году сталевары могут столкнуться с невозможностью продать до 6 млн тонн стали, или почти 10% от прошлогоднего производства.

Внутреннее потребление металла падает, а продажи на экспорт стали убыточными из-за резкого роста курса рубля, жаловался Шевелев: «Отрасль <…> сегодня практически не может экспортировать металлопродукцию, потому что экономически это невыгодно, неоправданно». По словам топ-менеджера, металлургическим заводам нужен курс доллара 90-100 рублей, а также снижение ключевой ставки ЦБ, которое бы «оживило деловую активность».

