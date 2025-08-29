закрыть
29 августа 2025, пятница, 0:41
Число погибших в результате российского удара по Киеву возросло до 21

  • 29.08.2025, 5:01
Включая четверых детей.

В Киеве в ходе поисково-спасательных работ на месте российского ракетного удара обнаружено тело еще одного погибшего. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, общее число жертв атаки, совершенной в ночь на 28 августа, достигло 21 человека, включая четверых детей.

Массированный обстрел украинской столицы осуществлялся с применением ударных беспилотников, крылатых и баллистических ракет, рассказали в Воздушных силах ВСУ. Разрушения были зафиксированы во всех районах города. Наиболее серьезные повреждения получил пятиэтажный жилой дом в Дарницком районе, где прямым попаданием ракеты был полностью уничтожен один из подъездов.

Предыдущая масштабная атака на Киев произошла в ночь на 31 июля. Тогда ракета попала в многоэтажный дом в Святошинском районе, вызвав обрушение подъезда. В результате погибли 31 человек, включая пятерых детей, еще 159 получили ранения.

