ВСУ пошли вперед и продвинулись возле Покровска
- 29.08.2025, 9:44
Наступление украинских сил подтверждают геолокационные данные.
Украинские военные имеют успехи в районе Покровска, что в Донецкой области. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что зафиксировано продвижение ВСУ на северо-восток от города.
Геолокационные данные подтверждают, что Силы обороны продвинулись вперед в населенном пункте Новоэкономичное, который на карте DeepState находится частично в серой зоне.
Штурмы армии РФ возле Покровска не прекращаются
В то же время оккупационные войска РФ не прекращают попыток атаковать украинскую оборону и также имеют продвижение в районе Покровска. Аналитики зафиксировали движение врага в южной части города и к северу от села Лысовка.
Однако такие «успехи» противника стоят России очень дорого. Ведь малые пехотные группы с применением БПЛА часто разбивают и потери россиян очень значительны на Покровском направлении.
На Запорожском направлении ситуация напряженная
Кроме этого в ISW сообщили об успехе украинских защитников на западном направлении Запорожской области. Геолокационные данные подтверждают продвижение украинских сил в южной части Приморского, расположенного к северо-западу от Орехова.
В то же время вражеские войска закрепились в южной части населенного пункта вдоль Приднепровской железной дороги, а также украинские военные фиксируют перегруппировку, накопление резервов и проведение разведки врагом, что может свидетельствовать о подготовке масштабной операции.