29 августа 2025, пятница
Tesla готовит презентацию нового продукта

  • 29.08.2025, 13:26
Tesla готовит презентацию нового продукта

10-секундное видео вызвало ажиотаж.

Официальный аккаунт Tesla для Европы и Ближнего Востока опубликовал 10-секундное видео 29 августа, что вызвало волну слухов о предстоящем анонсе. В ролике показан красный спойлер на фоне того же цвета и подпись «spoiler alert». Видео набрало более 590 тысяч просмотров, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Главным кандидатом на презентацию является обновленная версия Model Y Performance — электрического кроссовера, продажи которого были приостановлены в январе для доработки. Предыдущий рестайлинг Model Y состоялся в начале года, но глобально обновленная версия стала доступна лишь в мае.

Слухи усиливаются на фоне падения продаж Tesla в Европе. В июне компания реализовала лишь 8 729 автомобилей, что на 40% меньше, чем годом ранее. Это уже пятый месяц подряд снижения, вызванного ростом конкуренции со стороны Китая и тарифами, введенными США.

Эксперты отмечают, что запуск Model Y Performance в Европе может быть неожиданным, но не окажет значительного влияния на бизнес Tesla, так как эта версия остается наименее популярной в линейке.

Компания не комментирует слухи, однако рынок ожидает официального объявления уже сегодня. Если предположения подтвердятся, Tesla попытается вернуть интерес к своей продукции на фоне сложной ситуации в Европе.

