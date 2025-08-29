Tesla готовит презентацию нового продукта 29.08.2025, 13:26

10-секундное видео вызвало ажиотаж.

Официальный аккаунт Tesla для Европы и Ближнего Востока опубликовал 10-секундное видео 29 августа, что вызвало волну слухов о предстоящем анонсе. В ролике показан красный спойлер на фоне того же цвета и подпись «spoiler alert». Видео набрало более 590 тысяч просмотров, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Главным кандидатом на презентацию является обновленная версия Model Y Performance — электрического кроссовера, продажи которого были приостановлены в январе для доработки. Предыдущий рестайлинг Model Y состоялся в начале года, но глобально обновленная версия стала доступна лишь в мае.

Слухи усиливаются на фоне падения продаж Tesla в Европе. В июне компания реализовала лишь 8 729 автомобилей, что на 40% меньше, чем годом ранее. Это уже пятый месяц подряд снижения, вызванного ростом конкуренции со стороны Китая и тарифами, введенными США.

Эксперты отмечают, что запуск Model Y Performance в Европе может быть неожиданным, но не окажет значительного влияния на бизнес Tesla, так как эта версия остается наименее популярной в линейке.

Компания не комментирует слухи, однако рынок ожидает официального объявления уже сегодня. Если предположения подтвердятся, Tesla попытается вернуть интерес к своей продукции на фоне сложной ситуации в Европе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com