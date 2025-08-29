ВСУ поразили ключевую нефтеперекачивающую станцию в Брянской области РФ 1 29.08.2025, 13:37

6,286

На территории объекта вспыхнул пожар.

Ночью украинские защитники нанесли удар по стратегическому объекту в Брянской области России. Поражена нефтеперекачивающая станция, которая обеспечивала дизельным топливом российскую армию. На территории объекта вспыхнул пожар, последствия атаки уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Как рассказали военные, в ночь на 29 августа, подразделения Сил обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ.

Сообщается, что данная станция перекачивает дизельное топливо через магистральные нефтепродуктопроводы, в частности для нужд российских оккупационных войск.

Возможности прокачки этого объекта составляют около 10,5 млн тонн в год.

Поражение стратегического объекта страны-агрессора было нанесено подразделениями ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем во взаимодействии с Силами специальных операций ВС Украины и Службой безопасности Украины.

На территории объекта уже зафиксирован пожар, а общие результаты поражения уточняются.

«Силы обороны продолжают принимать действенные меры для подрыва военно-экономического потенциала российской армии, в частности ее логистических возможностей, и заставить захватчиков прекратить агрессивную войну против Украины», - отметили в Генштабе.

