29 августа 2025, пятница, 15:25
Долгожданную недорогую модель Honda показали в эффектном виде

  • 29.08.2025, 14:19
  • 1,532
Долгожданную недорогую модель Honda показали в эффектном виде

В Европе и США стильное авто появится в 2026 году.

Новая Honda Prelude 2026 модельного года на базе Civic является долгожданным автомобилем. При этом модель оказалась недорогой по меркам своего сегмента. Эту машину показали в более эффектном виде.

Модель Honda Prelude 6 поколения готовят к выходу на рынок. Автомобиль уже рассекретили официально. А на канале AutoproMax автомобиль показали с другим дизайном. Это попытка предложить альтернативный стиль.

Фото: Autopromax

Новая модель Honda Prelude будет соперничать с Nissan и Toyota. Эти японские производители в последнее время стараются сосредоточиться на недорогих спорткарах.

Фото: Autopromax

Ранее сообщалось о цене Honda Prelude от 41 000 долларов. И это прайс для Японии, где у машины ожидается самая низкая цена. Это не так дорого по меркам сегмента, в котором есть европейские спорткары, но модели Nissan и Toyota дешевле.

В продаже возрожденная Honda Prelude ожидается до конца 2025 года на домашнем японском рынке. В Европе и США стильная модель появится в 2026.

