Фон дер Ляйен: Безопасность Европы зависит от Украины 29.08.2025, 16:23

Урсула фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии предупредила о рисках.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила о рисках, которые РФ представляет для Европы, отметив в этом контексте важность безопасности восточных границ.

Об этом президент ЕК заявила во время визита в Латвию, ее слова приводит The Guardian.

Выступая с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, фон дер Ляйен отметила, что «Европа будет в безопасности только в том случае, если будет в безопасности ее восточная граница».

«Риски, о которых нас предупреждали ваша страна и другие страны Балтии, к сожалению, материализовались. Брутальная война России против Украины продолжается уже четвертый год, Путин – хищник, представители Путина годами нацеливаются на наши общества гибридными атаками, кибератаками, а использование мигрантов как оружия – еще один пример», – сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что весь Евросоюз должен понимать, «что важно работать над готовностью, реагировать на растущие риски и угрозы».

Она отметила, что это включает важность финансовой гибкости для государств-членов ЕС «инвестировать в собственную оборону» и необходимость рассмотреть возможность закупок по всей Европе.

По ее словам, параллельно ЕС должен работать над укреплением украинских вооруженных сил, чтобы превратить их в «стального дикобраза, неперевариваемого для потенциальных захватчиков».

