закрыть
29 августа 2025, пятница, 17:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Фон дер Ляйен: Безопасность Европы зависит от Украины

  • 29.08.2025, 16:23
Фон дер Ляйен: Безопасность Европы зависит от Украины
Урсула фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии предупредила о рисках.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила о рисках, которые РФ представляет для Европы, отметив в этом контексте важность безопасности восточных границ.

Об этом президент ЕК заявила во время визита в Латвию, ее слова приводит The Guardian.

Выступая с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, фон дер Ляйен отметила, что «Европа будет в безопасности только в том случае, если будет в безопасности ее восточная граница».

«Риски, о которых нас предупреждали ваша страна и другие страны Балтии, к сожалению, материализовались. Брутальная война России против Украины продолжается уже четвертый год, Путин – хищник, представители Путина годами нацеливаются на наши общества гибридными атаками, кибератаками, а использование мигрантов как оружия – еще один пример», – сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что весь Евросоюз должен понимать, «что важно работать над готовностью, реагировать на растущие риски и угрозы».

Она отметила, что это включает важность финансовой гибкости для государств-членов ЕС «инвестировать в собственную оборону» и необходимость рассмотреть возможность закупок по всей Европе.

По ее словам, параллельно ЕС должен работать над укреплением украинских вооруженных сил, чтобы превратить их в «стального дикобраза, неперевариваемого для потенциальных захватчиков».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип