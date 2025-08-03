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В Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 3,0

  • 3.08.2025, 8:06
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В Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 3,0

Трясло от Манхэттена до Бронкса.

В Нью-Йорке (США) зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0. Местные жители отметили, что подземные толчки ощущались по всему городу, от Манхэттена до Бронкса.

Эпицентр находился к северо-востоку от города Хасбрук-Хайтс. Информации о пострадавших и разрушения нет, передает ABC news.

По данным Геологической службы США (USGS), в субботу вечером в некоторых районах Нью-Йорка (в 02:18:52 по UTC) произошло небольшое землетрясение – 3,0 балла по шкале Рихтера.

Его эпицентр находился к северо-востоку от города Хасбрук-Хайтс (штат Нью-Джерси), в округе Берген, на глубине около 10 километров.

Управление по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка сообщило, что толчки, возможно, ощущались в некоторых районах города, но сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Аналитик USGS Ксан Дэвидсон в комментарии ABC News отметил, что, хотя землетрясения на Восточном побережье случаются относительно редко, землетрясение магнитудой 3,0 не считается значительным.

«Мы не ожидаем значительных разрушений. Будут просто тряски», – сказал он.

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