Bloomberg: Россия снизила диверсионную активность в Европе 3.08.2025, 9:43

2,274

Фото: Getty Images

Из-за «самодеятельности» исполнителей.

В 2025 году западные спецслужбы фиксируют заметное сокращение числа диверсией в Европе, которые связывают с Россией. Речь идет о поджогах, попытках повредить кабели связи, вышки сотовой связи и прочих актах саботажа на инфраструктуре, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских и американских чиновников.

За первые пять месяцев года произошло 11 таких инцидентов — против более 30 за весь 2024-й. Такое снижение активности может свидетельствовать о том, что Кремль начал сдерживать свою гибридную кампанию, которая ранее охватывала Европу, считают собеседники.

Одна из причин, по словам источников, — Москва поняла, что передоверять подрывную деятельность случайным наемникам и криминальным элементам чревато срывами, неудачами и даже международными скандалами. Некоторые исполнители действовали неадекватно и выходили за рамки изначальных задач. Были даже случаи, когда «самодеятельные» активисты устраивали поджоги и нападения в надежде получить одобрение или оплату от российских кураторов. В итоге Кремль стал требовать, чтобы исполнители фиксировали свои действия на видео — как доказательство выполнения задания.

Снижение российской диверсионной активности совпало по времени с новыми усилиями США по дипломатическим каналам: в конце 2024 года, после пожара на складе DHL в Британии, Вашингтон предупредил Москву через закрытые контакты, что атаки на гражданскую логистику (в том числе на грузовые рейсы в США) недопустимы.

Также, по мнению западных источников, одной из причин временного спада могло стать нежелание Путина раздражать Дональда Трампа, который в начале своего второго президентского срока высказывался за быструю мирную сделку по Украине. При этом Россия перераспределила значительную часть разведывательных и диверсионных ресурсов с Европы на украинский фронт — очевидно, из-за сложностей в продвижении на поле боя, несмотря на публичные заявления Путина о якобы «стратегическом преимуществе».

Между тем западные спецслужбы предупреждают: то, что случаев диверсий стало меньше, не значит, что угроза исчезла. Гибридные атаки продолжаются — особенно в Восточной Европе. В июле трое граждан Великобритании получили реальные сроки за поджог склада в Лондоне, который снабжал Украину спутниковым оборудованием. Премьер Польши Дональд Туск напрямую обвинил российские спецслужбы в организации пожара в крупном ТЦ в Варшаве в 2024 году. Были зафиксированы также акты вандализма, глушение GPS и попытка покушения на главу немецкой оборонной компании.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее говорил, что Россия ведет две войны одновременно: обычную — в Украине, и гибридную — против Европы, пытаясь дестабилизировать ситуацию и сломать систему безопасности.

Ужесточение законодательства в ряде стран ЕС, включая Британию, привело к тому, что за участие в диверсиях теперь дают реальные и долгие сроки. Это отпугивает потенциальных «рекрутов», которых раньше можно было нанять за пару сотен евро без какой-либо защиты или гарантий. Тем не менее, несмотря на спад в саботажах, остаются случаи кибератак и попыток классического шпионажа — и они продолжают поступать на столы спецслужб почти ежедневно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com