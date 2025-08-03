Вице-президент США признался, что «одержим» НЛО 2 3.08.2025, 9:54

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Джей Ди Венс

Джей Ди Венс рассказал о загадочных видеороликах.

Вице-президент США Джей Ди Венс рассказал, что «одержим» загадочными видеороликами с так называемыми НЛО.

Заявление американского вице-президента приводит Fox News.

О своей одержимости НЛО Венс рассказал в подкасте Ruthless.

«Я одержим темой НЛО. Что на самом деле происходит? Что означают эти видео? Что на самом деле происходит? Я еще не дошел до сути, но мы работаем над этим всего полгода», – сказал он.

Венс в шутку предложил ведущим подкаста посетить Зону 51, «как только я разберусь в этом деле».

Хотя вице-президент не указал, какие именно «видео» привлекли его внимание, в прошлом году в США не было недостатка в видео и новостных заголовках, связанных с якобы неизвестными объектами в небе.

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