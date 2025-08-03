ВСУ подорвали мост в Брянской области: российские войска отрезаны 1 3.08.2025, 11:58

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Украинские военные использовали 30 мин.

Украинские военные из 1-й отдельной бригады теробороны с помощью FPV-дрона взорвали мост через реку Цата в Брянской области, передает «Диалог.UA».

Объект был заминирован самими россиянами и предназначался для эвакуации войск, но после диверсии ВСУ взлетел на воздух.

Ключевая переправа через реку Цата отрезала российские войска на участке границы протяженностью около 16 км.

Беспилотник ВСУ подорвал около 30 противотанковых мин, закрепленных на опорах моста. Детонация около 30 противотанковых мин - это мощнейший взрыв, сравнимый с одновременным подрывом нескольких тонн тротила. Такой удар сносит мост целиком, выбрасывая бетон и металл на десятки метров.

По данным Телеграм-канала DroneBomber, украинские военные заметили, что российская армия заминировала мост противотанковыми минами ТМ-62, и решили использовать это в своих интересах.

На опубликованном видео видно, как мины установлены на конструкции и опорах моста. Один точный удар, и стратегический переход превращен в груду металла.

Логистика под ударом

Разрушенный мост использовался как резервный маршрут для переброски и возможной эвакуации российских подразделений. Теперь движение по нему полностью остановлено. Это осложняет маневры и снабжение войск на приграничных участках.

Украина продолжает методично уничтожать российскую военную инфраструктуру: от нефтебаз до мостов и эшелонов с топливом, как это произошло ранее в Сальске, Ростовской области. Также под ударами мосты и военная инфраструктура оккупантов в приграничных областях - Брянской, Курской и Белгородской.

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