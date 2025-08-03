Российский модуль МКС продолжает протекать 2 3.08.2025, 13:08

Фото: NASA

Несмотря на все старания.

Несмотря на недавние попытки устранить утечку воздуха из российского сегмента Международной космической станции (МКС), проблема остается нерешенной.

Как сообщил исполнительный директор пилотируемых программ Роскосмоса Сергей Крикалев, утечка все еще продолжается, хотя темпы потери воздуха удалось замедлить.

Впервые утечку зафиксировали еще в сентябре 2019 года. Источником стала промежуточная камера стыковочного модуля, соединенная с модулем Звезда, выведенным на орбиту в июле 2000 года. За шесть лет скорость утечки выросла вдвое — с примерно 0,45 кг до более 0,9 кг воздуха в сутки. Из-за этого NASA определило утечку как критический риск.

В июне 2024 года появились надежды на положительные сдвиги: NASA отложило запуск миссии Axiom 4, сославшись на новые показатели давления в модуле Звезда. Это могло свидетельствовать о временном устранении утечки. Однако дальнейшие наблюдения указали, что проблема не решена окончательно.

«Нам всем важно сделать выводы, чтобы подобные ситуации не повторялись на будущих станциях», — заявил Крикалев. Если ситуация ухудшится, космические агентства могут рассмотреть вариант полного герметичного закрытия модуля. В таком случае МКС продолжит работу, хотя количество стыковочных узлов для грузовых кораблей уменьшится.

Роскосмос и NASA пока не пришли к согласию относительно причин утечки или методов окончательного устранения проблемы.

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