Вагоны с корабельным топливом сошли с рельсов в Еврейской автономной области РФ
- 3.08.2025, 13:29
Стали известны подробности инцидента.
На станции Ин в Еврейской автономной области сошли с рельсов пять цистерн с топливом, сообщил Восточный межрегиональный следственный отдел СКР на транспорте. В результате инцидента никто не пострадал, однако произошла утечка перевозимого корабельного топлива. По предварительным оценкам, ущерб превысил 1 млн рублей.
Согласно данным следствия, инцидент произошел 2 августа около 17:35 по местному времени (10:35 мск). «Произошел сход пяти вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов, следовавших в составе грузового поезда до станции Ванино», — сказано в сообщении. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
Биробиджанская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в области безопасности железнодорожных перевозок. Надзорное ведомство также взяло на контроль расследование уголовного дела и устранение последствий аварии.
В июле на станции Курган Южно-Уральской железной дороги с рельсов сошел порожний вагон грузового поезда — обошлось без пострадавших, к месту происшествия был направлен восстановительный поезд. В конце мая в Пермском крае сошли с рельсов шесть вагонов с гравием.
А в декабре 2024 года в Забайкалье столкнулись два грузовых поезда с углем. С рельсов сошли 26 вагонов. Причиной происшествия, как установило следствие, стал излом оси колесной пары. Тогда также было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ.