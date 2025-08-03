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Вагоны с корабельным топливом сошли с рельсов в Еврейской автономной области РФ

  • 3.08.2025, 13:29
Вагоны с корабельным топливом сошли с рельсов в Еврейской автономной области РФ

Стали известны подробности инцидента.

На станции Ин в Еврейской автономной области сошли с рельсов пять цистерн с топливом, сообщил Восточный межрегиональный следственный отдел СКР на транспорте. В результате инцидента никто не пострадал, однако произошла утечка перевозимого корабельного топлива. По предварительным оценкам, ущерб превысил 1 млн рублей.

Согласно данным следствия, инцидент произошел 2 августа около 17:35 по местному времени (10:35 мск). «Произошел сход пяти вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов, следовавших в составе грузового поезда до станции Ванино», — сказано в сообщении. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Биробиджанская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в области безопасности железнодорожных перевозок. Надзорное ведомство также взяло на контроль расследование уголовного дела и устранение последствий аварии.

В июле на станции Курган Южно-Уральской железной дороги с рельсов сошел порожний вагон грузового поезда — обошлось без пострадавших, к месту происшествия был направлен восстановительный поезд. В конце мая в Пермском крае сошли с рельсов шесть вагонов с гравием.

А в декабре 2024 года в Забайкалье столкнулись два грузовых поезда с углем. С рельсов сошли 26 вагонов. Причиной происшествия, как установило следствие, стал излом оси колесной пары. Тогда также было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ.

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