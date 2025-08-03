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CNN: Медведев сыграл на руку Трампу

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  • 3.08.2025, 13:42
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CNN: Медведев сыграл на руку Трампу
Дмитрий Медведев

Президент США успешно использовал ситуацию.

Президент США Дональд Трамп приказал переместить две американские атомные подводные лодки после того, как бывший президент РФ Дмитрий Медведев опубликовал в соцсетях сообщения с намеками на ядерную эскалацию.

Об этом сообщает CNN.

Причиной стало недовольство Москвы дедлайном, который Трамп поставил Кремлю для достижения мира в Украине - иначе США введут новые жесткие санкции.

Медведев, ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ и фактически отстраненный от принятия решений, пригрозил Западу использованием так называемой «Мертвой руки» - советской системы автоматизированного ядерного удара в ответ.

В США это заявление сочли «риторикой без влияния». Госсекретарь Трампа Марко Рубио напомнил, что Медведев не имеет реальной власти.

Несмотря на это, Трамп публично ответил, заявив о размещении подводных лодок «в соответствующих регионах» на случай, если за словами Медведева стоит нечто большее.

Как отмечает издание, хотя присутствие американских подводных лодок в мировом океане - обычная практика, сам факт громкой публичной реакции президента вызвал новую волну напряжения между Вашингтоном и Москвой.

Отвлечение от внутренних тем

В CNN считают, что Трамп может использовать конфликт с РФ как инструмент демонстрации жесткости - при этом не обостряя ситуацию с лично Владимиром Путиным.

Это также дает пространство для отвлечения внимания от внутренних тем.

На этом фоне Трамп продолжает дипломатические усилия: его посланник в России и на Ближнем Востоке Стив Уиткофф готовит новый раунд переговоров с Кремлем.

Их цель - добиться прекращения огня до завершения срока, который Трамп установил для Москвы.

Несмотря на ядерную риторику, не прогнозируется немедленной эскалации.

Реальные рычаги влияния - экономические: именно возможность вторичных санкций против Китая и Индии за сотрудничество с РФ может иметь долгосрочный эффект.

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