CNN: Медведев сыграл на руку Трампу

CNN: Медведев сыграл на руку Трампу1
- 3.08.2025, 13:42
- 1,908
Президент США успешно использовал ситуацию.
Президент США Дональд Трамп приказал переместить две американские атомные подводные лодки после того, как бывший президент РФ Дмитрий Медведев опубликовал в соцсетях сообщения с намеками на ядерную эскалацию.
Об этом сообщает CNN.
Причиной стало недовольство Москвы дедлайном, который Трамп поставил Кремлю для достижения мира в Украине - иначе США введут новые жесткие санкции.
Медведев, ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ и фактически отстраненный от принятия решений, пригрозил Западу использованием так называемой «Мертвой руки» - советской системы автоматизированного ядерного удара в ответ.
В США это заявление сочли «риторикой без влияния». Госсекретарь Трампа Марко Рубио напомнил, что Медведев не имеет реальной власти.
Несмотря на это, Трамп публично ответил, заявив о размещении подводных лодок «в соответствующих регионах» на случай, если за словами Медведева стоит нечто большее.
Как отмечает издание, хотя присутствие американских подводных лодок в мировом океане - обычная практика, сам факт громкой публичной реакции президента вызвал новую волну напряжения между Вашингтоном и Москвой.
Отвлечение от внутренних тем
В CNN считают, что Трамп может использовать конфликт с РФ как инструмент демонстрации жесткости - при этом не обостряя ситуацию с лично Владимиром Путиным.
Это также дает пространство для отвлечения внимания от внутренних тем.
На этом фоне Трамп продолжает дипломатические усилия: его посланник в России и на Ближнем Востоке Стив Уиткофф готовит новый раунд переговоров с Кремлем.
Их цель - добиться прекращения огня до завершения срока, который Трамп установил для Москвы.
Несмотря на ядерную риторику, не прогнозируется немедленной эскалации.
Реальные рычаги влияния - экономические: именно возможность вторичных санкций против Китая и Индии за сотрудничество с РФ может иметь долгосрочный эффект.