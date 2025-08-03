Рядом с российском курортом Туапсе шторм и торнадо снесли мосты и машины 4 3.08.2025, 14:06

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Стихия стала причиной оползней и обвалов.

Штормовой ветер и торнадо разрушили пляж в посёлке Агой Краснодарского края. Сильный ветер разбушевался в Туапсинском районе и в его окрестностях. Шторм стал причиной оползней и обвалов, сообщили российские Telegram-каналы.

Так, больше всего пострадали местные жители и отдыхающие в окрестностях Туапсе. Появилось видео где на пляже ветер поднял из моря катамаран, несколько раз перевернул его в воздухе и выбросил на пляж, полный людей.

Смерч разнес пляж в поселке Агой под Туапсе. Зрелищно. Природа метила катамараном в будку с буквой Z, но случился недолет. В следующий раз. pic.twitter.com/nHyWGQT9ix — Alex Hartmann (@neuraum) August 3, 2025

Непогода обрушилась на наш край: реки выходят из берегов, размыты мосты, дороги, повсеместно наблюдаются смерчи. На видео Новомихайловка, Туапсинский район, Молдавановка, Лермонтово, Агой...



Будьте крайне внимательны выбирая маршрут и строя планы. pic.twitter.com/0h5cHeZdis — Наш Краснодар (@ourkrd) August 3, 2025

Катамаран с громким хлопком упал на крышу пляжного строения, но даже это не заставило отдыхающих спрятаться — они продолжили снимать редкое явление и наблюдали за происходящим.

В то же время, в поселке Лермонтово из-за обильных дождей в горах поднялся уровень воды в реках — это вызвало оползни, и поток воды унес мост вместе с ветками и землей. За рекой без переправы остались 300 домов.

В Лермонтово река снесла мост 😲☝🏼 pic.twitter.com/gZy6kE0Zak — Марийка 🌺 (@Mariyka0509) August 3, 2025

Оползень также перекрыл платный участок трассы М-4 «Дон» в направлении Джубги. На месте происшествия работают экстренные службы, организован объезд автомобилей через Новороссийск. Там автобус упал в реку с моста, но спасатели смогли достать всех 25 человек в его салоне.

«Из-за выпадения обильных осадков произошло поднятие уровня реки Дефань. В результате чего произошло подтопление придомовых территорий (количество уточняется) в трех населенных пунктах: село Молдавановка, поселок Новомихайловский и село Дефановка», — говорится в сообщении МЧС.

По данным МЧС России, в регионе сохраняется угроза дождя, града и сильного ветра.

Из-за последствий стихии в школе поселка Новомихайловского открыли пункт временного размещения для людей, чьи дома пострадали от непогоды. Ещё один пообещали при необходимости открыть в поселке Джубга.

Тем временем на трассе М-4 «Дон» из-за сошедшего селя парализовано движение в направлении поселка Джубга: дорога перекрыта в обоих направлениях.

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