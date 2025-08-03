СМИ: Еще один белорус, воевавший за Россию, попал в плен к ВСУ 4 3.08.2025, 14:21

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Станислав Белькевич

И обратился к Лукашенко.

Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видеообращение к Александру Лукашенко, как утверждается, гражданина Беларуси, взятого в плен ВСУ. По словам мужчины, он служит в белорусской армии и попал на войну на стороне РФ якобы во время учений в соседней стране.

Мужчина со связанными руками назвался гражданином Беларуси Станиславом Белькевичем 1975 года рождения, военнослужащим белорусской армии. Как следует из его слов, он попал на войну после учений в России, куда его отправили с группой других беларусских военных.

— Нас отправили на учения в Россию, получилось так, что дали автомат и отправили на реальную войну. Наш взвод разгромили, все — «двести» (в военной терминологии «груз 200», то есть погибшие. — Прим. ред.), а я попал в плен, — говорит мужчина

Он обратился к Александру Лукашенко с просьбой «посодействовать его возвращению».

Юрий Бутусов отметил, что получил видео с пленным от одного из военнослужащих ВСУ.

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