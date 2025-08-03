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Польша продлила пограничный контроль с Литвой и Германией до октября

  • 3.08.2025, 14:53
Польша продлила пограничный контроль с Литвой и Германией до октября

С 7 июля польская пограничная служба проверила более 493 тысяч человек.

Польша продлевает пограничный контроль с Литвой и Германией еще на 60 дней — до 4 октября. Министр внутренних дел и администрации Марцин Кервиньски напомнил на пресс-конференции 3 августа, что соответствующее постановление в пятницу было передано на уведомление Европейской комиссии, сообщает «Польское радио».

«В сентябре мы будем принимать дальнейшие решения, основываясь на данных, которые будем получать от Пограничной службы, армии и полиции», — заявил Кервиньски. Глава МВД подчеркнул, что приоритетной задачей сейчас является перекрытие миграционного маршрута, который с территории Беларуси сместился на Литву и Латвию.

Марцин Кервиньски также поблагодарил все службы, задействованные в операции, за образцовую координацию действий и хорошее сотрудничество.

С 7 июля по сегодняшний день Пограничная служба проверила более 493 тысяч человек на границах с Литвой и Германией. Как сообщил главный командующий Пограничной службы генерал Роберт Баган на совещании в здании МВД, на границе с Германией проверено свыше 279 тысяч человек, а с Литвой — почти 214 тысяч.

За этот период было отказано во въезде на территорию Польши 185 иностранцам. В большинстве случаев причиной отказа стало отсутствие документов, дающих право на пересечение границы. На границе с Германией было отказано 124 лицам, с Литвой — 61.

Министр инфраструктуры Дариуш Климчак заверил, что контроль на границах с Германией и Литвой не вызывает серьезных затруднений в движении.

В связи с временным восстановлением контроля Главное управление национальных дорог и автомагистралей было вынуждено реорганизовать движение на нескольких десятках пограничных переходов и дорог.

Контроль на границах с Германией и Литвой был восстановлен 7 июля.

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