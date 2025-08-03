Польша продлила пограничный контроль с Литвой и Германией до октября 3.08.2025, 14:53

С 7 июля польская пограничная служба проверила более 493 тысяч человек.

Польша продлевает пограничный контроль с Литвой и Германией еще на 60 дней — до 4 октября. Министр внутренних дел и администрации Марцин Кервиньски напомнил на пресс-конференции 3 августа, что соответствующее постановление в пятницу было передано на уведомление Европейской комиссии, сообщает «Польское радио».

🟢Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Robert Bagan uczestniczył w #MSWiA w odprawie pod przewodnictwem ministra @MKierwinski. Szef #MSWiA poinformował o przedłużeniu tymczasowych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą o kolejnych 60 dni.

📷MSWiA pic.twitter.com/JEBoVMfoxs — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 3, 2025

«В сентябре мы будем принимать дальнейшие решения, основываясь на данных, которые будем получать от Пограничной службы, армии и полиции», — заявил Кервиньски. Глава МВД подчеркнул, что приоритетной задачей сейчас является перекрытие миграционного маршрута, который с территории Беларуси сместился на Литву и Латвию.

Марцин Кервиньски также поблагодарил все службы, задействованные в операции, за образцовую координацию действий и хорошее сотрудничество.

С 7 июля по сегодняшний день Пограничная служба проверила более 493 тысяч человек на границах с Литвой и Германией. Как сообщил главный командующий Пограничной службы генерал Роберт Баган на совещании в здании МВД, на границе с Германией проверено свыше 279 тысяч человек, а с Литвой — почти 214 тысяч.

Od 07.07.2025 r blisko pół miliona osób, przekraczających granicę RP, objętych zostało kontrolą graniczną na odcinku Litewskim i Niemieckim. W tym:

213 753 os. na granicy z Litwą

279 753 os. na granicy z Niemcami

Łącznie 493 124 os.

Czasowa kontrola granic przedłużona do 4.X — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) August 3, 2025

За этот период было отказано во въезде на территорию Польши 185 иностранцам. В большинстве случаев причиной отказа стало отсутствие документов, дающих право на пересечение границы. На границе с Германией было отказано 124 лицам, с Литвой — 61.

Министр инфраструктуры Дариуш Климчак заверил, что контроль на границах с Германией и Литвой не вызывает серьезных затруднений в движении.

В связи с временным восстановлением контроля Главное управление национальных дорог и автомагистралей было вынуждено реорганизовать движение на нескольких десятках пограничных переходов и дорог.

Контроль на границах с Германией и Литвой был восстановлен 7 июля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com