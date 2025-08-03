FT: Индия дорого расплачивается за дружбу с Россией 2 3.08.2025, 15:15

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Трамп начал сближаться с Пакистаном.

Отношения между США и Индией резко ухудшились из-за введения Трампом 25% пошлин и угрозы санкциями за закупку российской нефти. Аналитики прогнозируют, что Нью-Дели займет более жесткую позицию в диалоге с Вашингтоном и будет искать большую стратегическую автономию.

Об этом пишет Financial Times. Еще несколько недель назад Дональд Трамп демонстрировал оптимизм относительно будущего торгового соглашения с Индией, намекая, что Нью-Дели сможет избежать высоких пошлин в 26%, которые Вашингтон ввел 2 апреля против большинства торговых партнеров.

Индия, которая надеялась на исключение или льготные условия, согласилась на переговоры. Однако результат оказался другим, Трамп объявил о 25% пошлине лишь на один процент ниже первоначальной ставки, и предупредил о «неопределенные штрафные санкции» из-за закупки российской нефти.

Основной источник недовольства США – энергетические связи Индии с Россией. В период, когда Запад пытается ограничить поступление средств в российский бюджет, Нью-Дели продолжает импортировать нефть из РФ в больших объемах, в том числе по сниженным ценам. Как отметил госсекретарь США Марко Рубио, «Индия по сути помогает финансировать военные действия России в Украине».

Ранее администрация Трампа демонстрировала большую снисходительность к такому курсу Индии. Но сейчас ситуация изменилась. Как объясняет старший научный сотрудник Фонда Карнеги Эшли Теллис, «пока политика Трампа заключалась в потакании Путину, закупки нефти Индией не были проблемой. Теперь они внезапно стали проблемой, потому что интерес Трампа к перемирию усилился».

Еще один неожиданный сигнал – сближение Трампа с Пакистаном. Эксперты указывают, что после недавнего конфликта между Индией и Пакистаном, Белый дом демонстрирует большую открытость к Исламабаду. Это вызывает тревогу в Нью-Дели, ведь Пакистан традиционно считается главным геополитическим соперником Индии.

По словам аналитиков, такое поведение США воспринимается в Индии как манипуляция. «Индия, которая все больше уверена в своей растущей роли в мире, чувствует меньшую потребность идти на компромиссы с Соединенными Штатами по основным политическим вопросам и пытается справиться с махинатором в Белом доме», – заявил Кристофер Клари из программы Stimson Center South Asia.

Индийское правительство пока осторожничает в реакциях. В официальном заявлении сообщается, что Нью-Дели «изучает последствия шага Трампа». Тем временем чиновники все еще надеются на возвращение американской делегации для продолжения торговых переговоров в конце месяца.

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