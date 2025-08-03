закрыть
3 августа 2025, воскресенье, 16:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

FT: Индия дорого расплачивается за дружбу с Россией

2
  • 3.08.2025, 15:15
  • 2,820
FT: Индия дорого расплачивается за дружбу с Россией

Трамп начал сближаться с Пакистаном.

Отношения между США и Индией резко ухудшились из-за введения Трампом 25% пошлин и угрозы санкциями за закупку российской нефти. Аналитики прогнозируют, что Нью-Дели займет более жесткую позицию в диалоге с Вашингтоном и будет искать большую стратегическую автономию.

Об этом пишет Financial Times. Еще несколько недель назад Дональд Трамп демонстрировал оптимизм относительно будущего торгового соглашения с Индией, намекая, что Нью-Дели сможет избежать высоких пошлин в 26%, которые Вашингтон ввел 2 апреля против большинства торговых партнеров.

Индия, которая надеялась на исключение или льготные условия, согласилась на переговоры. Однако результат оказался другим, Трамп объявил о 25% пошлине лишь на один процент ниже первоначальной ставки, и предупредил о «неопределенные штрафные санкции» из-за закупки российской нефти.

Основной источник недовольства США – энергетические связи Индии с Россией. В период, когда Запад пытается ограничить поступление средств в российский бюджет, Нью-Дели продолжает импортировать нефть из РФ в больших объемах, в том числе по сниженным ценам. Как отметил госсекретарь США Марко Рубио, «Индия по сути помогает финансировать военные действия России в Украине».

Ранее администрация Трампа демонстрировала большую снисходительность к такому курсу Индии. Но сейчас ситуация изменилась. Как объясняет старший научный сотрудник Фонда Карнеги Эшли Теллис, «пока политика Трампа заключалась в потакании Путину, закупки нефти Индией не были проблемой. Теперь они внезапно стали проблемой, потому что интерес Трампа к перемирию усилился».

Еще один неожиданный сигнал – сближение Трампа с Пакистаном. Эксперты указывают, что после недавнего конфликта между Индией и Пакистаном, Белый дом демонстрирует большую открытость к Исламабаду. Это вызывает тревогу в Нью-Дели, ведь Пакистан традиционно считается главным геополитическим соперником Индии.

По словам аналитиков, такое поведение США воспринимается в Индии как манипуляция. «Индия, которая все больше уверена в своей растущей роли в мире, чувствует меньшую потребность идти на компромиссы с Соединенными Штатами по основным политическим вопросам и пытается справиться с махинатором в Белом доме», – заявил Кристофер Клари из программы Stimson Center South Asia.

Индийское правительство пока осторожничает в реакциях. В официальном заявлении сообщается, что Нью-Дели «изучает последствия шага Трампа». Тем временем чиновники все еще надеются на возвращение американской делегации для продолжения торговых переговоров в конце месяца.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич