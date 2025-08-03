закрыть
3 августа 2025, воскресенье, 16:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Генпрокуратура Литвы назвала военным преступлением вторжение дрона со стороны Беларуси

4
  • 3.08.2025, 15:26
Генпрокуратура Литвы назвала военным преступлением вторжение дрона со стороны Беларуси

Ведется расследование.

Генеральная прокуратура Литвы сообщила, что инцидент с беспилотником, прилетевшим из воздушного пространства Беларуси, расследуется как эпизод по делу о военных преступлениях в Украине.

Однако никаких подробностей о происшествии правоохранители обнародовать не будут.

Беспилотник залетел из белорусского воздушного пространства в литовское в ночь на 28 июля. Генеральная прокуратура соседней страны сообщила, что этот инцидент «расследуется как отдельный эпизод в рамках досудебного разбирательства по делу о военных преступлениях в Украине»:

«Расследование ведет Бюро уголовной полиции Литвы под контролем департамента по делам организованной преступности и коррупции Генпрокуратуры. Более подробная информация не может быть опубликована, чтобы не навредить расследованию».

Беспилотник, следовавший из Беларуси, пролетел над Вильнюсом, направился в сторону Каунаса и пропал, после чего его искали несколько дней. 1 августа дрон нашли на полигоне Гайжюнай в Ионавском районе возле Каунаса.

Предварительно сообщалось, что это был российский беспилотник «Гербера» – в зависимости от модификации он может применяться для ударов или разведки, либо быть просто имитатором и отвлекать внимание противовоздушной обороны. Какой именно аппарат упал в Литве, не уточнялось.

После этого случая власти соседней страны пообещали «принять дополнительные меры для обеспечения более эффективного пограничного контроля, будут задействованы дополнительные военные силы». А МИД Литвы вызвал к себе представителя посольства Беларуси в Вильнюсе и вручил ему ноту, выразив решительный протест в связи с незаконным проникновением беспилотника.

Это не первый такой инцидент: 10 июля из Беларуси в Литву также залетала российская «Гербера». Дрон упал недалеко от закрытого пограничного пункта пропуска «Шумскас», примерно в километре от границы с Беларусью. Министерство иностранных дел Литвы тогда также вручило ноту протеста временному поверенному в делах Беларуси.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич