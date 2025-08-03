Генпрокуратура Литвы назвала военным преступлением вторжение дрона со стороны Беларуси 4 3.08.2025, 15:26

Ведется расследование.

Генеральная прокуратура Литвы сообщила, что инцидент с беспилотником, прилетевшим из воздушного пространства Беларуси, расследуется как эпизод по делу о военных преступлениях в Украине.

Однако никаких подробностей о происшествии правоохранители обнародовать не будут.

Беспилотник залетел из белорусского воздушного пространства в литовское в ночь на 28 июля. Генеральная прокуратура соседней страны сообщила, что этот инцидент «расследуется как отдельный эпизод в рамках досудебного разбирательства по делу о военных преступлениях в Украине»:

«Расследование ведет Бюро уголовной полиции Литвы под контролем департамента по делам организованной преступности и коррупции Генпрокуратуры. Более подробная информация не может быть опубликована, чтобы не навредить расследованию».

Беспилотник, следовавший из Беларуси, пролетел над Вильнюсом, направился в сторону Каунаса и пропал, после чего его искали несколько дней. 1 августа дрон нашли на полигоне Гайжюнай в Ионавском районе возле Каунаса.

Предварительно сообщалось, что это был российский беспилотник «Гербера» – в зависимости от модификации он может применяться для ударов или разведки, либо быть просто имитатором и отвлекать внимание противовоздушной обороны. Какой именно аппарат упал в Литве, не уточнялось.

После этого случая власти соседней страны пообещали «принять дополнительные меры для обеспечения более эффективного пограничного контроля, будут задействованы дополнительные военные силы». А МИД Литвы вызвал к себе представителя посольства Беларуси в Вильнюсе и вручил ему ноту, выразив решительный протест в связи с незаконным проникновением беспилотника.

Это не первый такой инцидент: 10 июля из Беларуси в Литву также залетала российская «Гербера». Дрон упал недалеко от закрытого пограничного пункта пропуска «Шумскас», примерно в километре от границы с Беларусью. Министерство иностранных дел Литвы тогда также вручило ноту протеста временному поверенному в делах Беларуси.

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