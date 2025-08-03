закрыть
3 августа 2025, воскресенье, 16:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Банки ОАЭ начали масштабную зачистку российского бизнеса

3
  • 3.08.2025, 15:28
  • 2,274
Банки ОАЭ начали масштабную зачистку российского бизнеса

Украинская разведка узнала подробности.

Финансовые учреждения Объединенных Арабских Эмиратов начали масштабную «чистку» российского бизнеса.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

В июле 2025 года банки ОАЭ резко усилили финансовый контроль над компаниями из России.

По данным разведки, около 30% фирм получили предупреждения о закрытии счетов или ограничении операций.

Основными причинами для таких мер стали:

игнорирование или несвоевременный ответ на банковские запросы,

ошибки в документах или недостаток информации,

несоответствие денежных потоков заявленному виду деятельности,

связи со странами из «черного списка» FATF,

а также отношения с подсанкционными лицами или компаниями.

Контроль усилили после санкций Британии и ЕС

Первые масштабные проверки начались еще в феврале 2024 года - сразу после того, как Великобритания ввела санкции против эмиратских компаний, которые помогали России обходить ограничения.

Поворотным моментом стал 18-й пакет санкций Евросоюза, в который впервые были включены эмиратские структуры.

Это подтолкнуло банки ОАЭ к еще более жестким мерам в отношении российского бизнеса.

Объединенные Арабские Эмираты лишь недавно вышли из «серого списка» FATF, и теперь пытаются избежать повторного включения.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич