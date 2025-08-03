Банки ОАЭ начали масштабную зачистку российского бизнеса

Банки ОАЭ начали масштабную зачистку российского бизнеса3
- 3.08.2025, 15:28
- 2,274
Украинская разведка узнала подробности.
Финансовые учреждения Объединенных Арабских Эмиратов начали масштабную «чистку» российского бизнеса.
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.
В июле 2025 года банки ОАЭ резко усилили финансовый контроль над компаниями из России.
По данным разведки, около 30% фирм получили предупреждения о закрытии счетов или ограничении операций.
Основными причинами для таких мер стали:
игнорирование или несвоевременный ответ на банковские запросы,
ошибки в документах или недостаток информации,
несоответствие денежных потоков заявленному виду деятельности,
связи со странами из «черного списка» FATF,
а также отношения с подсанкционными лицами или компаниями.
Контроль усилили после санкций Британии и ЕС
Первые масштабные проверки начались еще в феврале 2024 года - сразу после того, как Великобритания ввела санкции против эмиратских компаний, которые помогали России обходить ограничения.
Поворотным моментом стал 18-й пакет санкций Евросоюза, в который впервые были включены эмиратские структуры.
Это подтолкнуло банки ОАЭ к еще более жестким мерам в отношении российского бизнеса.
Объединенные Арабские Эмираты лишь недавно вышли из «серого списка» FATF, и теперь пытаются избежать повторного включения.