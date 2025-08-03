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На минском рынке прошла облава на мигрантов

  • 3.08.2025, 17:38
  • 1,628
На минском рынке прошла облава на мигрантов

Ее проводила миграционная служба и ОМОН.

В Минске устроили облаву на трудовых мигрантов, работающих на рыночном комплексе «Экспобел», рассказали в УВД Минского облисполкома.

Так, на рынке «Экспобел» сотрудники миграционных служб совместно с подразделением ОМОН изучили, как на рынке работают иностранцы.

Во время проверки выявили свыше пяти нарушений порядка в работе трудовых мигрантов.

- Иностранные работники и наниматели привлечены к административной ответственности, - сообщили в УВД.

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