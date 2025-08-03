ВСУ под Часовым Яром взяли в плен российских десантников

ВСУ под Часовым Яром взяли в плен российских десантников2
- 3.08.2025, 19:55
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Фотофакт.
В 24-й ОМБр ВСУ имени короля Даниила показали часть российских десантников, которые сдались в плен под Часовым Яром. В бригаде подчеркнули, что пленным ничего не угрожает.
«Одна из партий бойцов 98 дивизии ВДВ РФ, которые шли штурмовать Часов Яр, поняли, что командиры отправили их на убой и сдались в украинский плен», — отметили в бригаде.
В бригаде подчеркнули, что с пленными обращаются согласно нормам международного права — их кормят, поят, дают покурить и отдохнуть. «Без избиений, пыток и унижений», — подчеркнули в бригаде.
Там также отмечают, что плен — это единственный шанс выжить и вернуться домой для российского штурмовика. В бригаде показали фото пленных. Многие из пленных имеют многочисленные татуировки, которые обычно делают люди в российских тюрьмах.