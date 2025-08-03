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ВСУ под Часовым Яром взяли в плен российских десантников

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  • 3.08.2025, 19:55
  • 2,092
ВСУ под Часовым Яром взяли в плен российских десантников

Фотофакт.

В 24-й ОМБр ВСУ имени короля Даниила показали часть российских десантников, которые сдались в плен под Часовым Яром. В бригаде подчеркнули, что пленным ничего не угрожает.

«Одна из партий бойцов 98 дивизии ВДВ РФ, которые шли штурмовать Часов Яр, поняли, что командиры отправили их на убой и сдались в украинский плен», — отметили в бригаде.

В бригаде подчеркнули, что с пленными обращаются согласно нормам международного права — их кормят, поят, дают покурить и отдохнуть. «Без избиений, пыток и унижений», — подчеркнули в бригаде.

Там также отмечают, что плен — это единственный шанс выжить и вернуться домой для российского штурмовика. В бригаде показали фото пленных. Многие из пленных имеют многочисленные татуировки, которые обычно делают люди в российских тюрьмах.

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