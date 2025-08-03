Минчанка вышла из колонии и ограбила сына 5 3.08.2025, 19:24

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Теперь ей грозит тюрьма.

В Минске будут судить рецидивистку, которая ограбила сына, освободившись из колонии, пишет агентство «Минск-Новости».

Фигуранткой уголовного дела стала 58-летняя ранее судимая минчанка. Женщина освободилась из исправительной колонии и уже на следующий день совершила новое преступление. Рецидивистка украла у сына из кармана куртки в шкафу 1150 белорусских рублей. Деньги женщина потратила на одежду из секонд-хенда, продукты, покупку бытовой химии и лекарств.

Когда молодой человек обнаружил пропажу денег, он спросил у матери, но та не призналась, и он пошел в милицию. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении минчанки, предъявив ей обвинение в краже, совершенной повторно (ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Беларуси). Обвиняемой грозит до четырех лет заключения. Свою вину она полностью признала и раскаялась.

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