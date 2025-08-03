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Комитет Сената США одобрил рекордный оборонный бюджет

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  • 3.08.2025, 20:06
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Комитет Сената США одобрил рекордный оборонный бюджет

В нем есть и деньги на поддержку Украины.

Сенатский комитет по ассигнованиям утвердил проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год в размере $852 млрд. Документ поддержали 26 голосами против 3, он направлен на модернизацию вооруженных сил, увеличение производства боеприпасов, поддержку союзников и усиление позиций США перед лицом растущих угроз со стороны Китая, России, Ирана и Северной Кореи, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

Авторы инициативы — сенаторы-республиканец Митч Макконнелл и сенатор-демократ Крис Кунс — отмечают, что бюджет превысил запрошенный Белым домом и одобренный Палатой представителей. Он включает восстановление помощи Украине, усиление военного присутствия в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе, а также дополнительные инвестиции в военно-промышленную базу.

Одной из приоритетных задач станет расширение производства ключевых вооружений. На это выделяется $7,3 млрд. Также предусмотрено $8,7 млрд на модернизацию судостроения, включая подводные лодки класса «Вирджиния» и эсминцы DDG-51.

Особое внимание уделено поддержке военнослужащих: предлагается повышение зарплаты почти на 4%, улучшение условий проживания, в том числе ремонт казарм Корпуса морской пехоты, и финансирование программ по уходу за детьми в военных семьях.

Бюджет также включает восстановление финансирования «Инициативы по безопасности Украины» и других программ поддержки союзников. Сенаторы подчеркивают: инвестиции в партнеров повышают коллективную обороноспособность и снижают риски для самих американцев.

«Доллары не могут купить вчерашний день», — напомнили авторы законопроекта. По их мнению, если США хотят быть готовы к завтрашним угрозам, действовать нужно уже сегодня.

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