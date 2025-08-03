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Координатор ассоциации «ветеранов СВО» проговорился о военном преступлении россиян

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  • 3.08.2025, 21:31
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Координатор ассоциации «ветеранов СВО» проговорился о военном преступлении россиян

Оккупанты взорвали грантой магазин с гражданскими.

Российский военный, помощник депутата, координатор ассоциации «ветеранов СВО» Москвы Алексей Кузинков заявил во время интервью, что российские военные взорвали гранатой магазин в Сватово Луганской области, в котором находились гражданские.

На это обратил внимание украинский журналист Денис Казанский, опубликовав соответствующий видеофрагмент, пишет New Voice.

На видео Кузинков обещает рассказать о «известном эпизоде», когда российские военные взорвали гранатой продуктовый магазин с гражданскими. Когда его спрашивают, зачем, россиянин объясняет это тем, что эти гражданские были «ждунами», вероятно имея в виду, что они надеялись на освобождение оккупированных территорий Вооруженными силами Украины.

Отдельно Кузинков отмечает, что оккупанты взорвали гражданских «сознательно», а не под действием алкоголя.

Казанский констатирует, что Кузинков фактически признался в военном преступлении российской армии.

По данным украинского журналиста, Алексея Кузинкова, которому сейчас 54 года, Россия мобилизовала для участия во вторжении в Украину в 2022 году. Кузинков был заместителем командира штурмового отряда 423 Ямпольского полка кантимировской дивизии. Находился в российских вооруженных силах до октября 2023 года, а с 2024 года является координатором ассоциации «ветеранов СВО» в Москве.

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