Лукашенко вернулся со встречи с Путиным 2 3.08.2025, 22:01

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Двое суток его пресс-служба молчала.

Лукашенко прилетел в Минск после трехдневной встречи с Путиным. И если в первый день оба диктатора сделали несколько заявлений, то в последующие двое суток пресс-служба не рассказала ничего нового о встрече.

Визит Лукашенко запомнится лишь фотографиями старого и обрюзгшего диктатора, которые опубликовали росСМИ.

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