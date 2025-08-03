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Лукашенко вернулся со встречи с Путиным

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  • 3.08.2025, 22:01
  • 3,884
Лукашенко вернулся со встречи с Путиным

Двое суток его пресс-служба молчала.

Лукашенко прилетел в Минск после трехдневной встречи с Путиным. И если в первый день оба диктатора сделали несколько заявлений, то в последующие двое суток пресс-служба не рассказала ничего нового о встрече.

Визит Лукашенко запомнится лишь фотографиями старого и обрюзгшего диктатора, которые опубликовали росСМИ.

@charter97.org Лукашенко отфотошопили до нелепости #лукашенко #фотошоп #ретушь #фотошоп #беларусь #путин #новости #валаам ♬ оригинальный звук - Хартия97

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