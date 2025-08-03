Лукашенко вернулся со встречи с Путиным

Лукашенко вернулся со встречи с Путиным2
- 3.08.2025, 22:01
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Двое суток его пресс-служба молчала.
Лукашенко прилетел в Минск после трехдневной встречи с Путиным. И если в первый день оба диктатора сделали несколько заявлений, то в последующие двое суток пресс-служба не рассказала ничего нового о встрече.
Визит Лукашенко запомнится лишь фотографиями старого и обрюзгшего диктатора, которые опубликовали росСМИ.
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