30 августа 2025, суббота, 17:58
Турция запускает систему «Стальной купол»

  30.08.2025, 17:37
ПВО страны объединяет единая сеть под управлением ИИ.

Турецкая компания Aselsan передала вооруженным силам страны 47 единиц техники в рамках проекта многоуровневой противовоздушной обороны «Стальной купол». Стоимость поставки составила $460 млн, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, эта система станет «зонтиком безопасности» Турции в небе, обеспечивая защиту от дронов, ракет и артиллерийских обстрелов. «Сегодня мы усиливаем нашу армию системами, которые внушат уверенность союзникам и страх врагам», — заявил Эрдоган на церемонии в Анкаре.

Проект предполагает интеграцию радаров, систем РЭБ, ракетных комплексов и артиллерийских установок в единую сеть, управляемую искусственным интеллектом. Она позволит в режиме реального времени создавать общую картину воздушной обстановки и координировать действия по всей стране, включая стратегические объекты вроде АЭС «Аккую».

Аналитики отмечают, что «Стальной купол» приблизит Турцию к числу стран, обладающих многоуровневой системой ПВО, наряду с США, Израилем и Китаем. Однако остаются вопросы об интеграции иностранных систем, включая российские С-400, в инфраструктуру НАТО.

Анкара планирует ускорить развертывание комплекса, чтобы полностью закрыть воздушное пространство страны от современных угроз.

