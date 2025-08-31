закрыть
31 августа 2025, воскресенье, 10:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минус 21 оккупант: россияне обстреляли друг друга на Херсонском направлении

7
  • 31.08.2025, 8:04
  • 5,170
Минус 21 оккупант: россияне обстреляли друг друга на Херсонском направлении

Вспыхнул настоящий стрелковый бой.

На прошлой неделе, 19 августа, между россиянами в Херсонской области произошла перестрелка. В результате более 20 человек погибло, а также есть раненые.

Об этом сообщает Telegram партизанского движения «АТЕШ».

Согласно публикации, события происходили на левом берегу Херсонской области. Вооруженный конфликт возник между подразделениями 127-й разведывательной бригады и 24 мотострелкового полка.

«Все началось с того, что военнослужащие 24-го полка открыли огонь по позициям 127-й бригады. Те, в свою очередь, приняли их за украинскую диверсионно-штурмовую группу и подняли по тревоге резервное подразделение. В результате вспыхнул хаотичный стрелковый бой», - сказано в сообщении.

По итогу столкновения 21 оккупант ликвидирован, 17 получили ранения. Кроме того, после инцидента в подразделениях начались проверки, усилен контроль и допросы личного состава.

«Атмосфера внутри оккупационных частей стала ещё более напряженной: растет недоверие, солдаты подозревают друг друга в провокациях, а командиры опасаются новых конфликтов», - резюмировали в «АТЕШ».

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип