ВСУ отбили село под Купянском и взяли россиян в окружение 1 31.08.2025, 8:42

3,846

Подразделения оккупантов отрезаны от остальных сил.

Украинские защитники добились территориальных успехов под Купянском. В ОСГВ «Днепр» подтвердили информацию об освобождении села Мирное.

Как сообщил спикер ОСГВ Виктор Трегубов, по состоянию на данный момент оккупанты выбиты из упомянутого населенного пункта, украинские военные продвигаются дальше, передает «Суспільне».

О том, что Мирное возвращено под контроль Сил обороны Украины, информирует и мониторинговый ресурс DeepState.

Кроме того, Трегубов рассказал в эфире телемарафона об успехах украинских военных на Донетчине. По словам спикера, подразделения оккупантов, действовавшие в районе Доброполья, оказались отрезаны от остальных сил и находятся в окружении. «Им там оставаться недолго», – добавил спикер.

По мнению военных обозревателей, российские войска, вероятно, отказались от попыток расширить свой прорыв у Доброполья после успешных контратак украинских военных.

