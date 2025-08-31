ГУР испепелило подземный склад со взрывчаткой под Тулой 1 31.08.2025, 11:43

2,612

Местные жители ночью слышали серию мощных взрывов.

В ночь на субботу, 30 августа, силы ГУР Минобороны Украины аткковали склад взрывчатки на территории «Алексинского химкомбината» в городе Алексине, Тульская область.

Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил источник в украинской разведке.

По его словам, целью стало защищенное подземное хранилище, где находились крупные запасы пироксилинового пороха. Этот тип бездымного пороха применяется при производстве боеприпасов для стрелкового оружия, артиллерийских снарядов, а также используется в отдельных ракетных двигателях.

Жители Алексина ночью слышали серию мощных взрывов. После происшествия к месту направили пожарные расчеты и бригады скорой помощи. В соцсетях публиковались сообщения о задымлении в районе химкомбината.

В ГУР ранее неоднократно подчеркивали, что подобные удары будут наноситься «по всей территории так называемой России».

Факт ЧП подтвердил глава Тульской области Дмитрий Миляев. Он утверждал, что на территории некоего предприятия «упали обломки беспилотника». Также, по версии губернатора, не было ни жертв, ни разрушений.

Украинская разведка продолжает систематическую кампанию по подрыву военной промышленности РФ, демонстрируя уязвимость даже глубоко расположенных складов и объектов оборонного значения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com