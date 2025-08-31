закрыть
31 августа 2025, воскресенье
В аэропорту Сочи возник коллапс после атаки беспилотников

  • 31.08.2025, 12:47
В аэропорту Сочи возник коллапс после атаки беспилотников

Задержано более 50 рейсов.

В аэропорту Сочи задержали более 50 рейсов, следует из данных онлайн-табло. Проблемы начались в ночь на 30 августа, когда Краснодарский край и соседняя Адыгея подверглись атаке беспилотников. Тогда аэропорт временно перестал принимать и отправлять самолеты, в результате чего там застряли «тысячи» людей, писали местные СМИ. Пресс-служба воздушной гавани предупредила пассажиров о возможных переносах и отменах рейсов в ближайшие двое суток.

В ночь на 31 августа запретов на полеты не вводили. Однако корректировка расписания из-за прошлых ограничений привела к новым задержкам как по внутренним, так и по международным направлениям. В том числе ситуацию усугубила приостановка полетов из-за беспилотников 28 августа, когда из графика выбилось около 60 рейсов.

На данный момент 24 рейса задержаны на вылет и 30 на прилет. Кресел для ожидания на всех не хватает, люди сидят на полу. Им раздают коврики. Представитель аэропорта Сочи сообщил РБК, что все службы работают в штатном режиме. По его словам, более чем на два часа задержали восемь рейсов, и это связано «с производственными причинами у авиакомпаний».

В ночь на 30 августа украинские беспилотники атаковали Краснодарский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). В оперативном штабе сообщили о пожаре на площади 300 м² и повреждении одной из технологических установок. Никто не пострадал. По данным Минобороны России, тогда над Кубанью сбили 11 украинских дронов и еще 30 — над Черным морем. В утренней сводке 31 августа об атаке на Краснодарский край не сообщалось, а ограничения на полеты вводили только в аэропорту Волгограда.

