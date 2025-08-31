закрыть
31 августа 2025, воскресенье
ВСУ атаковали пограничный пост и казармы россиян в Крыму

3
  • 31.08.2025, 15:35
  • 1,380
Полный список потерь оккупантов.

В результате предполагаемой массированной атаки Сил обороны Украины во временно оккупированном Россией Крыму 30 августа уничтожен как минимум один российский вертолет и повреждены шесть катеров.

Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщает Astra со ссылкой на источники.

Утром в субботу аэропорт в оккупированном Симферополе оказался под атакой беспилотников — как минимум два БпЛА попали в цель. Известно, что один из дронов полностью уничтожил военный вертолет Ми-8.

Также утром 30 августа украинские ракеты Нептун атаковали пограничную зону в районе села Волошино на территории российского пограничного поста. В результате ударов, по данным источника, повреждены шесть катеров на воздушных подушках, погиб один российский военнослужащий.

Кроме того, один БпЛА ударил по военной казарме в том же районов. О последствиях этой атаки пока неизвестно.

