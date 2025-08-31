Как Трамп может изменить ситуацию в Беларуси 4 31.08.2025, 16:45

3,158

Наталья Радина

Президенту США нужно сделать два шага.

Как президент США Дональд Трамп может добиться реальных изменений в Беларуси? Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина считает, что у президента США есть такая возможность:

— Для того, чтобы изменить политический климат в Беларуси, Трампу сегодня необходимо всесторонне поддерживать Украину и начать предпринимать серьезные меры против Путина. Это все, что необходимо, нет других рецептов.

К сожалению, он никак не решится ввести санкции против России. Мы постоянно слышим разговоры, что «вот-вот начнется экономическая война». Однако у меня такое ощущение, что он тянет время вместе с Путиным. Мы понимаем, что Путин пытается избежать санкций, поэтому нужны бесконечные разговоры с Трампом и его спецпредставителями, визит на Аляску, но российский диктатор не пойдет на прекращение войны, он не собирается останавливаться. Поэтому все, что нужно Трампу, это, наконец-то, признать, что его попытки заключить какой-то быстрый мир ни к чему не приведут.

