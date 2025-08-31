закрыть
31 августа 2025, воскресенье, 17:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как Трамп может изменить ситуацию в Беларуси

4
  • 31.08.2025, 16:45
  • 3,158
Как Трамп может изменить ситуацию в Беларуси
Наталья Радина

Президенту США нужно сделать два шага.

Как президент США Дональд Трамп может добиться реальных изменений в Беларуси? Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина считает, что у президента США есть такая возможность:

— Для того, чтобы изменить политический климат в Беларуси, Трампу сегодня необходимо всесторонне поддерживать Украину и начать предпринимать серьезные меры против Путина. Это все, что необходимо, нет других рецептов.

К сожалению, он никак не решится ввести санкции против России. Мы постоянно слышим разговоры, что «вот-вот начнется экономическая война». Однако у меня такое ощущение, что он тянет время вместе с Путиным. Мы понимаем, что Путин пытается избежать санкций, поэтому нужны бесконечные разговоры с Трампом и его спецпредставителями, визит на Аляску, но российский диктатор не пойдет на прекращение войны, он не собирается останавливаться. Поэтому все, что нужно Трампу, это, наконец-то, признать, что его попытки заключить какой-то быстрый мир ни к чему не приведут.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип