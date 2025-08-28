Наталья Радина: В большой семье Трампа были белорусские партизаны 3 28.08.2025, 11:49

Когда освободят наших политзаключенных?

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина стала гостем YouTube-канала известного журналиста Евгения Киселева.

Одной из тем разговора стал звонок президента США Дональда Трампа диктатору Лукашенко, который состоялся 15 августа. Наталья Радина озвучила две версии, почему глава Белого дома решил поговорить с белорусским правителем:

— Часть экспертов считает, что это связано с сюжетом украинско-российской войны. Предположительно, Трамп мог позвонить Лукашенко в надежде, что тот каким-то образом повлияет на Путина накануне встречи на Аляске. Это, на мой взгляд, абсолютно бредовая версия. Или же она говорит о низкой компетенции администрации Дональда Трампа, ведь совершенно понятно, что не Лукашенко влияет на Путина, а наоборот.

Возможно, это какой-то отдельный трек в политике президента США, не связанный напрямую с войной России против Украины. Мы знаем, что Дональд Трамп мечтает получить Нобелевскую премию мира, и освобождение белорусских политзаключенных может быть причиной, по которой он получит долгожданную награду.

Если вы помните, в 2023 году президент США Джозеф Байден смог освободить в Никарагуа 223 политических заключенных. Тогда была договоренность с диктатором Ортега, что он выпустит на свободу политических заключенных, и действительно прилетели американские военные самолеты и вывезли из страны более 200 политических заключенных. Однако это, конечно, не привело к изменению ситуации в Никарагуа. Ортега тут же набрал новых заложников. США в итоге не сняли все санкции с режима, но такой прецедент был. Возможно, сейчас Трамп пытается переплюнуть Байдена, освободить уже 1300 человек и все-таки получить Нобелевскую премию.

Можно закрыть глаза на все эти эпитеты, которые совершенно неприемлемы в отношении диктатора и убийцы Лукашенко, но если это поможет освободить политических заключенных, пускай это будет 1300 человек, считаю, что можно давать Трампу Нобелевскую премию, потому что жизни людей важнее всего.

Также, по мнению белорусской журналистки, президент США мог обсуждать угрозу с территории Беларуси для стран-соседей:

— Наверняка Трамп предупреждал Лукашенко, что активное участие в этой войне и использование территории Беларуси для нападения на Украину или на страны НАТО, неминуемо приведет к жестким действиям со стороны Запада.

Также, думаю, они обсуждали условия сделки относительно политических заключенных. Какие же могут быть условия их освобождения?

Конечно же, для Лукашенко важно снятие санкций. Но самое главное, что его волнует, это санкции со стороны Евросоюза, не со стороны США. Ведь товарооборот между Беларусью и Америкой крайне низкий. В первую очередь Лукашенко важно, чтобы были сняты санкции с белорусского калия и нефтепродуктов непосредственно Европейским союзом. Видимо, он надеется, что президент США сможет надавить на Брюссель, чтобы он снял ограничения с белорусского режима.

Есть информация, что американцы уже давят на европейцев, чтобы они снимали санкции против Лукашенко. Знаю, что американские чиновники требовали от Литвы снятия санкций с белорусского калия, чтобы он мог транспортироваться через порт в Клайпеде. Этого требует Лукашенко. Для него крайне важна Клайпеда, ведь это самый короткий и выгодный путь для белорусского калия. Думаю, что предмет торга в этом случае — люди. Однако Литва не может отменить европейские санкции в одностороннем порядке. Европа держится, ведь это вопрос безопасности. Никто не знает, что пойдет в этих поездах с калием. Ведь там могут быть вооружения, въезжать диверсанты.

Мне кажется маловероятным, что в ситуации войны Европа пойдет на снятие санкций с Беларуси, прекрасно понимая те угрозы, которые исходят с территории этой страны, пока ей управляет марионеточный режим Лукашенко. Максимум, что Трамп может предложить белорусскому диктатору в обмен на освобождение политических заключенных — открытие американского посольства в Минске, поскольку оно не действует, а в настоящее время полномочный представитель США находится в Вильнюсе и работает из Литвы. Также он может, например, предложить Лукашенко приехать в Минск.

Наталья Радина считает, что Трамп может посетить Беларусь, ведь наша страна является частью истории его семьи:

— Близкие родственники зятя Трампа Джареда Кушнера, мужа дочери президента США Иванки Трамп, родом из Беларуси.

Его бабушка Рая родилась в белорусском городе Новогрудок, во время войны была в Новогрудском гетто, чудом спаслась, смогла сбежать из него. Затем попала в партизанский отряд братьев Бельских. Тот самый отряд, о котором был снят голливудский фильм. В этом легендарном партизанском отряде она познакомилась с Джозефом Кушнером, своим будущим мужем.

Затем, после войны, они через ФРГ эмигрировали в Соединенные Штаты Америки. Поэтому, вероятно, семья Трампа могла бы захотеть посетить тот же Новогрудок, и такой визит не исключается. Но для того, чтобы он произошел, конечно же, Лукашенко должен освободить всех политических заключенных.

Как Дональд Трамп может добиться реальных изменений в Беларуси? Главный редактор сайта Charter97.org считает, что у президента США есть такая возможность:

— Для того, чтобы изменить политический климат в Беларуси, Трампу сегодня необходимо всесторонне поддерживать Украину и начать предпринимать серьезные меры против Путина. Это все, что необходимо, нет других рецептов.

К сожалению, он никак не решится ввести санкции против России. Мы постоянно слышим разговоры, что «вот-вот начнется экономическая война». Однако у меня такое ощущение, что он тянет время вместе с Путиным. Мы понимаем, что Путин пытается избежать санкций, поэтому нужны бесконечные разговоры с Трампом и его спецпредставителями, визит на Аляску, но российский диктатор не пойдет на прекращение войны, он не собирается останавливаться. Поэтому все, что нужно Трампу, это, наконец-то, признать, что его попытки заключить какой-то быстрый мир ни к чему не приведут.

Наталья Радина видит проблему Трампа в том, что он не понимает первопричин войны России против Украины:

— Недавно он заявил, что причина войны в личностном конфликте между Путиным и президентом Украины Зеленским. Трамп не понимает, что имперская Россия продолжает захватывать территории. Он не понимает, что происходит с Беларусью, которая фактически оккупирована и захвачена Россией из-за поддержки пророссийской лукашенковской диктатуры на протяжении более 30 лет. И когда вот такой уровень понимания проблем (скорее непонимания) — сложно представить, что Трамп готов сегодня как-то серьезно бороться как с российской, так и с белорусской диктатурой.

Но мы же знаем, что идет имперская война. И кто бы ни был во главе Украины, если бы это был такой же принципиальный человек, как Владимир Зеленский, он вызывал бы точно такую же реакцию со стороны Путина. Мне кажется, важно понять еще одну вещь относительно Путина — он психопат.

Разговаривать с ним, пытаясь приводить какие-то аргументы, говорить ему, что «тебе невыгодна эта война», что «пора бы уже остановиться, ведь у России сегодня колоссальные проблемы, связанные с экономикой», бесполезно. Мы видим, что есть проблемы уже с личным составом — не хватает военнослужащих в российской армии, на добровольной основе все меньше людей хотят воевать против Украины. Есть колоссальный дефицит кадров. Не только на военных предприятиях, но и на гражданских. Есть все-таки ущерб от этих санкций, введенных с Запада, которые мы ругаем, но на самом деле они действуют. Они все равно наносят ущерб. Идет также огромное сокращение доходов от продажи энергоресурсов. Кроме того, мы видим, что Украина очень удачно по нефтепроводам и НПЗ, возник дефицит топлива в самой России.

И в этой ситуации Путин все равно продолжает войну. Он психопат, который не смотрит на ущерб, наносимый России. Ему надо захватывать новые земли, устанавливать контроль над территориями наших стран. 12 августа было 25 лет, когда затонула подлодка «Курск». И снова показывали эти кадры, когда Путин говорит про подлодку: «Она утонула». Вы помните эти кадры? Он улыбается. Более того, в день этой трагедии Путин уехал в отпуск в Сочи. Не оказали никакой помощи, не спасли этих людей, хотя могли, и многие страны предлагали России помощь в спасении моряков.

Я вот в очередной раз, увидев эти кадры, которые мелькали в медиа и в социальных сетях в эти дни, увидев это лицо, просто поняла, он психопат.

Чего мы от него хотим? Мир может наступить только в одном случае: когда будет поражение России в этой войне. И никак иначе. Никакие мирные соглашения с сегодняшней Россией и с Путиным не будут работать.

