15 августа 2025, пятница, 18:08
Трамп поговорил с Лукашенко

  • 15.08.2025, 17:56
Трамп поговорил с Лукашенко
Дональд Трамп

Разговор шел об освобождении политзаключенных.

Президент США Дональд Трамп рассказал о беседе с Лукашенко в соцсети Truth Social:

— Цель звонка — поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем возможность освобождения еще 1300 заключенных. Беседа прошла очень хорошо. Мы затронули многие темы, включая визит президента Путина на Аляску.

В конце разговора Трамп заявил, что «ждет встречи с Лукашенко в будущем».

Последний раз Лукашенко общался официальными представителями США 21 июня. Он и спецпосланник Трампа Кит Келлог провели переговоры, которые длились 6,5 часа.

После разговора, который СМИ назвали «жестким», Лукашенко выпустил 14 политзаключенных.

