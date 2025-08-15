Трамп поговорил с Лукашенко 15.08.2025, 17:56

2,440

Дональд Трамп

Разговор шел об освобождении политзаключенных.

Президент США Дональд Трамп рассказал о беседе с Лукашенко в соцсети Truth Social:

— Цель звонка — поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем возможность освобождения еще 1300 заключенных. Беседа прошла очень хорошо. Мы затронули многие темы, включая визит президента Путина на Аляску.

В конце разговора Трамп заявил, что «ждет встречи с Лукашенко в будущем».

Последний раз Лукашенко общался официальными представителями США 21 июня. Он и спецпосланник Трампа Кит Келлог провели переговоры, которые длились 6,5 часа.

После разговора, который СМИ назвали «жестким», Лукашенко выпустил 14 политзаключенных.

