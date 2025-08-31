Z-пропагандисты обвинили Кремль в «утилизации россиян» 2 31.08.2025, 19:10

Оккупантов намерено гонят на «мясные штурмы».

Российские Z-военкоры Максим Калашников и Святослав Голиков начали открыто говорить о том, что Кремль намеренно загоняет своих солдат в бессмысленные «мясные штурмы». По их словам, цель заключается не только в захвате территорий Украины, но и в том, чтобы сократить число военных, которые в будущем могли бы представлять угрозу для самой российской власти.

Об этом сообщает «Диалог».

Голиков отметил, что манера ведения боевых действий армией РФ заставляет многих задуматься о скрытой цели происходящего.

«Вот эта манера боевых действий наводит на мысли (не меня одного, а очень многих), что выполняется утилизационная функция, реально утилизация вот этих будущих «деструктивных элементов». Их официально на самом высоком уровне обозначили как «новую элиту страны», а в итоге: «А давайте их побольше положим в посадках, чтобы их поменьше вернулось»», — рассказал Z-патриот.

По словам Голикова, огромное число российских военных возвращается с серьезными психическими травмами, что делает их потенциально опасными для общества и путинского режима.

«Учитывая то, в каких условиях люди воюют, там столько поплывших кукух и протекших крыш, что можно спрогнозировать, что у нас может потом выплеснуться на улицы. Потому что контуженные люди с надломленной психикой, мы понимаем, что это такое. Нет тормозов, которые привыкли нажимать на спусковой крючок», — подчеркнул он.

Голиков напомнил, что после войны в Афганистане многие ветераны ушли в криминал, и теперь ситуация может быть в разы хуже.

«Сколько после Афгана людей ушло в криминал! А здесь на порядок больше! И потом нам эти люди будут объяснять, что они социальную обстановку оздоровили… У нас идет утилизация армии!» — пришел к выводу Z-блогер.

Еще жестче высказался другой российский военкор Максим Калашников. Он предупредил, что если ситуация не изменится, то грядущие последствия окажутся страшнее 90-х годов.

Он раскрыл жуткие подробности о деятельности российской ЧВК «Вагнер», которая также участвовала в агрессии против Украины.

«Люди сами видели, как в одной знаменитой ЧВК четыре КамАЗа привозили и бросали в бой, в лоб! А раненых они достреливали. Почему? Выгодно! За каждого убитого российская ЧВК получает 12 млн рублей компенсации. Ну 5 млн — семье убитого, а остальные… В Бахмуте только «вагнеров» полегло 20 тысяч. Сами посчитайте, какой был сделан гешефт. «Наш бизнес — это смерть». Действительно так. К людям относятся как к бросовому материалу, это социальные низы, их можно не жалеть», — заявил Калашников.

Показательно, что, несмотря на такую политику Кремля, и Калашников, и Голиков продолжают активно поддерживать агрессию против Украины и, как итог, массовую утилизацию российского населения.

