закрыть
31 августа 2025, воскресенье, 20:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Z-пропагандисты обвинили Кремль в «утилизации россиян»

2
  • 31.08.2025, 19:10
  • 3,640
Z-пропагандисты обвинили Кремль в «утилизации россиян»

Оккупантов намерено гонят на «мясные штурмы».

Российские Z-военкоры Максим Калашников и Святослав Голиков начали открыто говорить о том, что Кремль намеренно загоняет своих солдат в бессмысленные «мясные штурмы». По их словам, цель заключается не только в захвате территорий Украины, но и в том, чтобы сократить число военных, которые в будущем могли бы представлять угрозу для самой российской власти.

Об этом сообщает «Диалог».

Голиков отметил, что манера ведения боевых действий армией РФ заставляет многих задуматься о скрытой цели происходящего.

«Вот эта манера боевых действий наводит на мысли (не меня одного, а очень многих), что выполняется утилизационная функция, реально утилизация вот этих будущих «деструктивных элементов». Их официально на самом высоком уровне обозначили как «новую элиту страны», а в итоге: «А давайте их побольше положим в посадках, чтобы их поменьше вернулось»», — рассказал Z-патриот.

По словам Голикова, огромное число российских военных возвращается с серьезными психическими травмами, что делает их потенциально опасными для общества и путинского режима.

«Учитывая то, в каких условиях люди воюют, там столько поплывших кукух и протекших крыш, что можно спрогнозировать, что у нас может потом выплеснуться на улицы. Потому что контуженные люди с надломленной психикой, мы понимаем, что это такое. Нет тормозов, которые привыкли нажимать на спусковой крючок», — подчеркнул он.

Голиков напомнил, что после войны в Афганистане многие ветераны ушли в криминал, и теперь ситуация может быть в разы хуже.

«Сколько после Афгана людей ушло в криминал! А здесь на порядок больше! И потом нам эти люди будут объяснять, что они социальную обстановку оздоровили… У нас идет утилизация армии!» — пришел к выводу Z-блогер.

Еще жестче высказался другой российский военкор Максим Калашников. Он предупредил, что если ситуация не изменится, то грядущие последствия окажутся страшнее 90-х годов.

Он раскрыл жуткие подробности о деятельности российской ЧВК «Вагнер», которая также участвовала в агрессии против Украины.

«Люди сами видели, как в одной знаменитой ЧВК четыре КамАЗа привозили и бросали в бой, в лоб! А раненых они достреливали. Почему? Выгодно! За каждого убитого российская ЧВК получает 12 млн рублей компенсации. Ну 5 млн — семье убитого, а остальные… В Бахмуте только «вагнеров» полегло 20 тысяч. Сами посчитайте, какой был сделан гешефт. «Наш бизнес — это смерть». Действительно так. К людям относятся как к бросовому материалу, это социальные низы, их можно не жалеть», — заявил Калашников.

Показательно, что, несмотря на такую политику Кремля, и Калашников, и Голиков продолжают активно поддерживать агрессию против Украины и, как итог, массовую утилизацию российского населения.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип