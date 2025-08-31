Экс-губернатор российского Сахалина попросился на войну против Украины 5 31.08.2025, 20:35

Александр Хорошавин

Он осужден на 15 лет за взятки.

Экс-губернатор Сахалинской области России Александр Хорошавин, который отбывает 15-летний срок за взятки, захотел воевать против Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

В них говорится, что бывший глава региона написал заявление, в котором попросил отправить его на фронт. Когда именно было подано ходатайство, не уточняется. Сейчас 66-летний Хорошавин сидит в колонии Хабаровского края. Ранее он просил заменить оставшийся срок на принудительные работы, но ему отказали.

Бывшего губернатора Сахалинской области заключили под стражу в марте 2015 года. Он вошел в историю как первый арестованный действующий глава субъекта России. Суд признал Хорошавина виновным в 17 эпизодах взяток (часть 6 статьи 290 УК) на общую сумму 522 млн рублей и отмывании денег. В феврале 2018 года ему назначили 13 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей. В апреле 2022-го срок увеличили на два года. При обысках у Хорошавина обнаружили авторучку за 36 млн рублей, 195 дорогих часов, 800 ювелирных изделий, элитные квартиры и машины — общая стоимость изъятого имущества составила 1,8 млрд рублей, сообщал генпрокурор.

