Трамп сделал заявление о визите Уиткоффа в Москву и санкциях против РФ 1 4.08.2025, 7:48

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

США готовы ввести ограничительные меры.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его спецпосланник Стив Уиткофф отправится в Россию на этой неделе. Во время беседы с журналистами он отметил, что Стив Уиткофф может посетить Россию в среду или четверг.

«Он, возможно, поедет, думаю, на следующей неделе, в среду или четверг, возможно, поедет в Россию. Они хотели бы видеть его. Они попросили, чтобы он встретился, и посмотрим, что произойдет», — заявил Трамп.

Американский лидер также вновь подчеркнул, что в случае отказа России от прекращения огня в Украине до установленного дедлайна будут введены санкции. При этом он отметил, что россияне умеют обходить ограничения.

«Санкции будут, но, кажется, они достаточно хорошо избегают санкций. Знаете, они хитрые персонажи, и они достаточно хорошо избегают санкций, так что посмотрим, что произойдет», — добавил президент США.

Отвечая на вопрос о том, каким будет послание Стива Уиткоффа российской стороне и возможен ли ещё отказ от санкций, Трамп отметил, что необходимо заключить соглашение, способное остановить гибель людей.

Он напомнил, что недавно были обнародованы данные о значительных потерях среди российских военных, а также о тысячах погибших украинцев.

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