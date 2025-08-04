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Бойцы ГУР ликвидировали россиян, которые отчитались о «захвате» села

  • 4.08.2025, 9:18
  • 1,604
Бойцы ГУР ликвидировали россиян, которые отчитались о «захвате» села

Видеофакт.

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины ликвидировали оккупантов, которые отчитывались о «захвате» населенного пункта Зеленый Гай в Донецкой области. Об этом ГУР сообщило в своих соцсетях и опубликовало соответствующую запись и фото.

Разведка отмечает, что захватчики не оставляют попыток прорваться к границе Днепропетровской области и отчитаться об очередной «победе».

«В частности, одна из боевых групп российской армии решила сфотографироваться в селе Зеленый Гай Донецкой области и отчитаться руководству о новой «захваченной» позиции на пути к Днепропетровской области. Однако захватчики оказались в зоне ответственности подразделения «Братство» в составе спецподразделения Тимура, а потому медийный «триумф» длился недолго», – рассказали в ведомстве.

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