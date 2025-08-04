Горячая вода и лифты: на что чаще всего жалуются белорусы в ЖКХ 1 4.08.2025, 9:42

Появилась статистика.

За первое полугодие 2025 года в службу 115 и на портал 115.бел поступило 1,181 млн заявок и претензий.Такие данные привёл министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило в интервью госСМИ.

Из них 930,2 тысячи обращений касались консультаций. Как пояснил министр, все заявки регистрируются в автоматизированной системе «Диспетчерская служба» — она фиксирует и отслеживает выполнение запросов по 347 типам работ и неисправностей, включая бытовые услуги и справочные вопросы.

«Мы фиксируем рост обращений по температуре горячей воды, работе полотенцесушителей, уборке подъездов, залитию из соседней квартиры, неисправностям в лифтах», — отметил Трубило.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com