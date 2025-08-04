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Горячая вода и лифты: на что чаще всего жалуются белорусы в ЖКХ

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  • 4.08.2025, 9:42
Горячая вода и лифты: на что чаще всего жалуются белорусы в ЖКХ

Появилась статистика.

За первое полугодие 2025 года в службу 115 и на портал 115.бел поступило 1,181 млн заявок и претензий.Такие данные привёл министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило в интервью госСМИ.

Из них 930,2 тысячи обращений касались консультаций. Как пояснил министр, все заявки регистрируются в автоматизированной системе «Диспетчерская служба» — она фиксирует и отслеживает выполнение запросов по 347 типам работ и неисправностей, включая бытовые услуги и справочные вопросы.

«Мы фиксируем рост обращений по температуре горячей воды, работе полотенцесушителей, уборке подъездов, залитию из соседней квартиры, неисправностям в лифтах», — отметил Трубило.

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