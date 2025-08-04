ИИ учится «разговаривать» с животными 4.08.2025, 9:52

DeepMind расшифровывает звуки дельфинов.

Исследователи используют большие языковые модели искусственного интеллекта, чтобы расшифровать, как общаются животные. Среди самых интересных проектов — инициатива Google DeepMind под названием DolphinGemma. Она анализирует звуки, которые издают дельфины, чтобы лучше понять структуру их общения, пишет New Voice.

«Я думаю, что когда-то мы сможем разговаривать с животными», — сказал Дрю Перверс, руководитель направления «природа» в Google DeepMind в подкасте компании.

По его словам, DolphinGemma — это большая языковая модель, которая работает со звуковыми записями дельфинов, помогая ученым исследовать, как эти животные взаимодействуют между собой.

Проект реализуется совместно с исследователями Технологического института Джорджии и полевой командой Wild Dolphin Project. Цель — расшифровать сигналы, которые дельфины используют для общения, и создать искусственные звуки для обратной связи.

«Модель берет звуки, разделяет их, превращает в „токены“ и фактически погружает их в мир больших языковых моделей», — пояснил Перверс.

По его словам, это пример того, как ИИ реально помогает изучать общение животных на уровне, которого раньше невозможно было достичь.

Другой похожий проект — Earth Species Project, неприбыльная организация, основанная в 2017 году. Она создает большие языковые модели для дешифровки общения различных видов. Их модель NatureLM-audio позиционируется как «первая в мире большая аудиовещательная модель для звуков животных». Авторы отмечают, что она помогает не только распознавать звуки уже известных животных, но и выявлять новые виды.

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