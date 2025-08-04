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Хаос в российской экономике: ключевой источник дохода оказался под угрозой

  • 4.08.2025, 10:38
  • 2,216
Хаос в российской экономике: ключевой источник дохода оказался под угрозой

Доходы от нефти резко падают из-за санкций.

Российская экономика столкнулась с новым серьезным вызовом: ключевой источник дохода — экспорт нефти — оказался под ударом из-за ужесточения санкций со стороны США и Европы, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Президент США Дональд Трамп ввел санкции против более чем 115 физических и юридических лиц, а также судов, связанных с Ираном, иц, а также суда, задействованные в транспортировке российской нефти. Кроме того, он потребовал от стран прекратить закупки российской нефти, пригрозив 100-процентными пошлинами, если Москва не согласится на мирное соглашение с Украиной.

По данным Института изучения войны (ISW), индийские нефтеперерабатывающие предприятия начали диверсифицировать закупки сырья, увеличивая импорт из Азербайджана, Нигерии и ОАЭ. Особенно пострадал индийский НПЗ Nayara Energy, почти наполовину принадлежащий российской компании «Роснефть». Завод испытывает трудности с получением сырья и экспортом готовой продукции из-за европейских ограничений.

Согласно Bloomberg, Nayara Energy обеспечивает до 80% своей мощности (из 400 тыс. баррелей в сутки), однако ограничения негативно сказываются на ее деятельности. ЕС в 18-м пакете санкций прямо нацелился на этот НПЗ как на источник финансирования военной кампании России.

ISW подчеркивает, что меры ЕС и США могут серьезно подорвать доходы России от нефти, что создает риски для бюджета и оборонных расходов страны.

Тем временем агентство ТАСС сообщило, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают расширение экономического сотрудничества в рамках ОПЕК+.

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