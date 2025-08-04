Европа выигрывает гонку ИИ с помощью «малых данных» 4.08.2025, 11:22

США могут отстать, если стратегия ЕС оправдает себя.

В то время как американские техногиганты делают ставку на огромные объемы данных и вычислительные мощности, Европа разрабатывает альтернативную стратегию, сосредоточенную на использовании качественных «малых данных», пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Европейская программа охватывает 14 секторов — от здравоохранения и сельского хозяйства до финансов — и направлена на извлечение максимальной пользы из стандартизированного обмена данными. Например, уже создана сеть из 130 миллионов пациентов медучреждений, фермеры делятся информацией через 400 инициатив, а банки обмениваются данными клиентов в рамках общеевропейских стандартов.

Эта модель позволяет запускать персонализированные страховые тарифы, создавать сервисы обслуживания техники и развивать «зеленые» финансовые продукты.

Стратегия «малых данных» подкреплена новыми законами. Закон о данных (Data Act), вступающий в силу в сентябре, вместе с «Общим регламентом по защите данных» GDPR, «Директивой об оказании платежных услуг» (PSD2) и Законом о цифровых рынках (DMA), формирует юридическую базу для доверия, безопасности и конкуренции. Они обеспечивают защиту конфиденциальности, предотвращают монополизацию и облегчают переход между облачными платформами.

Хотя Европа пока отстает от США и Китая по инвестициям в ИИ и уровню цифровизации, ее подход обеспечивает точные, качественные и предметно-ориентированные наборы данных для быстрого и эффективного обучения ИИ. Исследования показывают, что большие объемы данных дают все меньший эффект, а будущее — за обучением «по малому числу образцов».

Главной проблемой может стать «ловушка соответствия»: сложность регулирования может тормозить инновации. Но хаотичное регулирование данных в США и отсутствие федерального закона о конфиденциальности дают Европе шанс взять инициативу.

Революция малых данных в ЕС только начинается — и может изменить глобальный баланс в сфере ИИ.

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