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Рейсы Минск–Бенгази вызывают подозрения в ЕС

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  • 4.08.2025, 14:20
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Рейсы Минск–Бенгази вызывают подозрения в ЕС

Россия может запустить новую волну миграции.

Брюссель обеспокоен серией необычных рейсов из Минска в ливийский город Бенгази. Как сообщил источник в Европейской комиссии, расследуется возможная координация между белорусскими властями и администрацией восточной Ливии, контролируемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром, который поддерживает тесные связи с Кремлем, пишет Euractiv (перевод — сайт Charter97.org).

Россия может запустить новую волну нелегальной миграции в Южную Европу. Только с января по июнь 2025 года в Италию прибыли более 27 000 мигрантов из Ливии, а на остров Крит – свыше 7 000, что в три раза больше, чем в прошлом году.

Сценарий напоминает кризис 2021 года, когда Беларусь организовывала миграционные потоки на границах ЕС. Сейчас в Брюсселе опасаются, что Москва использует Ливию как новый канал для дестабилизации Евросоюза.

Греция выражает беспокойство по поводу Турции. 1 августа в Анкаре состоялась трехсторонняя встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Италии Джорджии Мелони и представителей Ливии, на которую Афины не были приглашены.

Греческие власти обеспокоены сближением Анкары с Хафтаром и планами Турции вновь открыть консульство в Бенгази. Дополнительную тревогу вызывает попытка реализации морского соглашения между Турцией и Ливией, игнорирующего греческий остров Крит.

Оппозиционные политики в Греции обвинили правительство в дипломатической изоляции, а Мелони — в предательстве. Евродепутат Николас Фарантурис призвал Афины к созданию альянса с Кипром, Египтом и Ливией, несмотря на текущий спор между Грецией и Египтом из-за монастыря Святой Екатерины на Синае.

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