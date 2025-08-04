ВСУ поразили топливно-заправочный комплекс аэропорта Сочи

ВСУ поразили топливно-заправочный комплекс аэропорта Сочи4
- 4.08.2025, 14:45
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На территории объекта начался сильный пожар.
Силы обороны Украины поразили топливно-заправочный комплекс аэропорта Сочи, что в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 4 августа.
Операцию выполнили Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющим Сил обороны 3 августа.
По данным Генштаба, на территории объекта начался сильный пожар. Известно, что на аэродроме также размещалась армейская авиация российских оккупантов.
«Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал врага и прекратить вооруженную агрессию РФ против Украины», — отметили в Генштабе.
В ночь на 3 августа российский Telegram-канал Astra написал, что беспилотники атаковали нефтебазу в городе Адлер Краснодарского края РФ.