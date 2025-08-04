В Чечне тайно похоронили трех кадыровцев
- 4.08.2025, 15:23
Возможно, их убили за дезертирство свои же.
В России похоронили трех оккупантов, участвовавших в так называемой «СВО» на территории Курской области. Однако погибли они не на фронте.
Как сообщает проект «ВЧК-ОГПУ», трое бойцов были похоронены в минувшие выходные в Гудермесе. Прокремлевские СМИ сообщили, что они погибли недавно в Курской области. Наиболее известный из них — боец по прозвищу «Сорока» (Аюб), двоюродный брат Героя России, командира полка полиции специального назначения имени Кадырова Замида Чалаева.
«Удивляют не сами потери, а обстоятельства гибели военнослужащих из Чечни. Родственники утверждают, что они были забиты до смерти. И сделать это могли только свои», — пишет издание.
По словам близких, трое военнослужащих покинули расположение части после конфликта и пропали на территории Курской области. Позднее их нашли и, предположительно, «наказали» сослуживцы.