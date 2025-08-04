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В Чечне тайно похоронили трех кадыровцев

  • 4.08.2025, 15:23
В Чечне тайно похоронили трех кадыровцев
иллюстративное фото

Возможно, их убили за дезертирство свои же.

В России похоронили трех оккупантов, участвовавших в так называемой «СВО» на территории Курской области. Однако погибли они не на фронте.

Как сообщает проект «ВЧК-ОГПУ», трое бойцов были похоронены в минувшие выходные в Гудермесе. Прокремлевские СМИ сообщили, что они погибли недавно в Курской области. Наиболее известный из них — боец по прозвищу «Сорока» (Аюб), двоюродный брат Героя России, командира полка полиции специального назначения имени Кадырова Замида Чалаева.

«Удивляют не сами потери, а обстоятельства гибели военнослужащих из Чечни. Родственники утверждают, что они были забиты до смерти. И сделать это могли только свои», — пишет издание.

По словам близких, трое военнослужащих покинули расположение части после конфликта и пропали на территории Курской области. Позднее их нашли и, предположительно, «наказали» сослуживцы.

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