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Politico: Премьер Албании мечтает о первом безналичном обществе

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  • 4.08.2025, 15:55
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Politico: Премьер Албании мечтает о первом безналичном обществе
Эди Рама

Пока четкой дорожной карты у властей нет.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил о стремлении превратить страну в первую в мире полностью безналичную экономику к 2030 году. Однако в стране, где «наличные — это все», реализация такого плана будет крайне сложной, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Долгие годы албанцы избегали банков, предпочитая хранить сбережения дома. Недоверие к банковской системе связано с тяжелыми последствиями финансовых пирамид 1990-х, которые привели к экономическому краху, гражданским волнениям и потере около $1,2 млрд — половины ВВП тех лет.

Сегодня около 29–50% экономики Албании остается в тени, что мешает бизнесу и сокращает налоговые поступления. Цель правительства — бороться с этой неформальной экономикой и отмыванием денег. В числе мер — ограничение наличных покупок, интеграция в платежную систему ЕС SEPA и внедрение мгновенных платежей.

Однако менее у менее половины албанцев есть банковские счета, а только 34% доверяют банкам. Высокие комиссии, неудобные условия и невыгодные курсы валют отпугивают людей и бизнес. Многие компании отказываются принимать карты или требуют доплату за безналичный расчет, чтобы избегать налогов.

Некоторые политики считают идею Рамы отвлечением внимания от коррупции и роста цен. Эксперты подчеркивают: без дешевых и доступных цифровых решений, включая возможную цифровую валюту или национальную платежную платформу, Албания не сможет отказаться от наличности. Пока четкой дорожной карты у властей нет.

The plan to ban cash by the end of the decade will be difficult to realize in a country distrustful of banks.

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