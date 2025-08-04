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Volkswagen показал секретный электрический спорткар в стиле 70-х

  • 4.08.2025, 16:41
Volkswagen показал секретный электрический спорткар в стиле 70-х

Volkswagen планировал возродить модель SP2.

Volkswagen в свое время планировал возродить спортивную модель SP2 70-х в формате электромобиля, однако яркое купе в ретростиле так и не стало серийным.

Теперь обнародованы первые подробности секретного проекта. Изображение отмененного спорткара показали на официальном сайте Volkswagen.

Новый Volkswagen SP2 разрабатывался в 2017 году. Над его внешностью работал дизайнер Тибор Юхас.

Судя по рендерам, спорткар очень похож на классическое купе Volkswagen SP2 1972 года. У него такой же силуэт со сдвинутым назад салоном, большим углом наклона заднего стекла и расширенными колесными арками.

Как и знаменитый предок, новый Volkswagen SP2 должен был быть заднемоторным, однако его планировали оснастить не двигателем внутреннего сгорания, а электромотором.

Купе собирались строить на платформе MEB, которую, в частности, используют электромобили Volkswagen ID.3 и ID.4. По умолчанию эта архитектура является заднемоторной и заднеприводной, хотя, конечно, существуют и полноприводные версии электрокаров с двумя моторами.

Впрочем, новый Volkswagen SP2 так и не стал серийным. По неназванным причинам проект был отменен.

Отметим, что купе Volkswagen SP2 первого поколения производилось с 1972 по 1976 год в Бразилии. Оно базировалось на заднемоторной платформе «Жука» и комплектовалось 1,7-литровой оппозитной четверкой мощностью 65 л. с. Спорткар развивал 160 км/ч.

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