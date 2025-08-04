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Бойцы ВСУ уничтожили ТОС-1А «Солнцепек» россиян

  • 4.08.2025, 16:46
Бойцы ВСУ уничтожили ТОС-1А «Солнцепек» россиян

Важную цель оккупантов поразили дроном.

Операторы украинских дронов уничтожили российскую РСЗО ТОС-1А «Солнцепек».

Как сообщает censor.net, видеозапись, на которой сняты фрагменты успешной боевой работы украинских воинов, опубликована в соцсетях.

«Операторы 427-го отдельного полка беспилотных систем «Рарог» ночью подловили российский ТОС-1А «Солнцепек», который отстрелялся и возвращался с боевого выхода. Наши воины дронами поразили и добили тяжелую огнеметную систему противника, жирную цель», - говорится в комментарии к видео.

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