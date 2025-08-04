Бойцы ВСУ уничтожили ТОС-1А «Солнцепек» россиян
- 4.08.2025, 16:46
Важную цель оккупантов поразили дроном.
Операторы украинских дронов уничтожили российскую РСЗО ТОС-1А «Солнцепек».
Как сообщает censor.net, видеозапись, на которой сняты фрагменты успешной боевой работы украинских воинов, опубликована в соцсетях.
«Операторы 427-го отдельного полка беспилотных систем «Рарог» ночью подловили российский ТОС-1А «Солнцепек», который отстрелялся и возвращался с боевого выхода. Наши воины дронами поразили и добили тяжелую огнеметную систему противника, жирную цель», - говорится в комментарии к видео.