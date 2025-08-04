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Politico: Россия нацелилась на избирателей по всему ЕС

  • 4.08.2025, 17:14
Politico: Россия нацелилась на избирателей по всему ЕС

Об этом предупредил советник по национальной безопасности Молдовы.

Россия активизировала кампанию по вмешательству в предстоящие выборы в Молдове, стремясь повлиять на избирателей, проживающих за пределами страны, особенно в странах Евросоюза. Об этом заявил советник по национальной безопасности Молдовы Станислав Секреру в интервью Politico (перевод — сайт Charter97.org).

По его словам, Москва и подконтрольные ей структуры усилили распространение дезинформации, ориентированной на молдавскую диаспору, насчитывающую около 250 тысяч избирателей. Цель кампании — снизить явку избирателей за рубежом и склонить к голосованию за якобы проевропейские, но на самом деле пророссийские силы.

Секреру отметил, что используется сеть «Матрешка», создающая поддельные медиа, внешне схожие с уважаемыми европейскими СМИ. Эти фальшивые источники публикуют материалы, подрывающие доверие к демократическим институтам Молдовы и вызывающие путаницу в среде зарубежных молдаван.

Напомним, что на предыдущих выборах именно голоса из диаспоры обеспечили победу президенту Майе Санду и позволили пройти референдуму о курсе на вступление в ЕС. Тогда также фиксировались случаи вмешательства со стороны России, включая подкуп избирателей и информационные атаки.

Новые выборы и референдум назначены на 28 сентября. Власти опасаются повторения инцидентов — фальшивых угроз бомб в зарубежных избирательных участках, организованных протестов и других провокаций.

Санду ранее заявила, что «Россия хочет взять под контроль Молдову с осени» и наращивает поддержку оппозиции. Европейский Союз уже оказывает Кишиневу поддержку в борьбе с внешним влиянием и дезинформацией.

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